Ngồi cùng xe, tôi đề xuất với nguyên Tổng bí thư về Nam Nghĩa: Về an ninh tụi em lo, anh yên tâm. Ông đồng ý và nói: Chẳng ai bảo vệ mình tốt bằng nhân dân - nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp kể.

Nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp gặp gỡ nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lần đầu tiên vào đầu năm 1991, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 7. Khi đó ông Hợp là Phó bí thư Thành ủy Vinh. Nguyên Bộ trưởng chia sẻ bài viết với Tuần Việt Nam:

Cảm nhận đầu tiên của tôi về Trung tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam Lê Khả Phiêu khi ấy là: Một cán bộ cao cấp mà bình dị, dễ gần, nói chuyện chân tình và sôi nổi.

Tình nghĩa với những người lính sau chiến tranh

Thông qua công việc, tôi vinh dự được tiếp và làm việc với nguyên Tổng bí thư nhiều lần cả khi đương chức và khi ông đã nghỉ hưu. Lần nào vào Nghệ An sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, ông đều dành thời gian đi thăm, chỉ đạo và động viên các mô hình kinh tế nông dân, tư nhân, trang trại, nhất là các mô hình kinh tế gia đình của cựu chiến binh.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ lưu niệm tại nhà Tổng bí thư Lê Hồng Phong

Ông đến với những người lính sau chiến tranh gần gũi, tình nghĩa và thân thiết. Ông căn dặn các cựu chiến binh làm kinh tế: “Chúng ta là những người lính may mắn còn sống sau chiến tranh, hãy làm tốt những gì có thể làm được để cải thiện cuộc sống cho vợ con và gia đình, làm gương cho làng xóm, xứng đáng với đồng đội đã khuất và bù đắp cho những người đã hi sinh; Thực hiện khát vọng thiêng liêng của Bác Hồ là: Đến ngày thắng lợi chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Tôi nhớ, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, sau khi Đại hội bầu xong Ban chấp hành Trung ương, tôi được bầu vào ban kiểm phiếu để bầu các chức danh Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mấy anh em trong Ban kiểm phiếu đang đứng ở sân nói chuyện với nhau thì ông Lê Khả Phiêu gọi và mời tôi vào phòng uống nước.

Câu trả lời dí dỏm, tế nhị

Tôi cảm nhận nguyên Tổng bí thư như thư giãn hơn khi trao được trọng trách nặng nề của mình cho người kế nhiệm.

Thấy ông thoải mái, gần gũi, tôi mạnh dạn hỏi: Từ sau đại hội này, thôi chế độ cố vấn, theo anh có thuận và không thuận ở những điểm nào? Trầm ngâm một lúc, nguyên Tổng bí thư vui vẻ nói: “Chuyện thôi chế độ cố vấn thuộc thẩm quyền của Đại hội và Ban chấp hành Trung ương, mình chỉ nói với Hợp một chuyện đời để Hợp suy ngẫm. Khi một người con đã trưởng thành, học nghề lái xe nghiêm túc, thi sát hạch tốt và được cấp bằng chính thống mà đi đâu người cha cũng ngồi lên xe cùng đi để chỉ đạo và hướng dẫn thì làm sao con tự chủ, tự tin để lái xe suôn sẻ và tiến bộ được, chưa nói là còn mất rất nhiều thời gian không cần thiết của cha”.

Theo tôi, đó là một cách trả lời dí dỏm và tế nhị, thể hiện tư duy thực tế, từng trải và giàu thực tiễn của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Bữa cơm gần dân

Giữa năm 2004, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vào thăm Nghệ An, tôi dẫn ông đi khảo sát toàn bộ tuyến giao thông ven biển. Đây là công trình kinh tế gắn với quốc phòng mà ông là một trong những người khởi xướng và rất quan tâm.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu thăm Trung tâm nhân đạo Đô Lương, Nghệ An

Buổi chiều, tôi tháp tùng ông lên thắp hương cho Bác Hồ ở Kim Liên, Nam Đàn. Trên đường đi nhiều người điện thoại cho tôi, nói: Thuận đường đi lên Nam Đàn, anh thử mời nguyên Tổng bí thư và đoàn lên Nam Nghĩa ăn tối bằng thịt “me” dân dã cho vui xem có được không.

Ngồi cùng xe, tôi mạnh dạn đề xuất với nguyên Tổng bí thư và nói thêm: Về an ninh tụi em lo, anh yên tâm. Không ngờ nguyên Tổng bí thư đồng ý ngay và nói: “Thích thì đi, chẳng ai bảo vệ mình tốt bằng nhân dân”.

Tối hôm đó chúng tôi có 1 bữa cơm với nguyên Tổng bí thư gần gũi và vui vẻ, rất nhiều người trong nhà hàng đến chúc rượu với ông. Vui nhất là những người đã từng làm lính của Thủ trưởng ở chiến trường Trị Thiên thời chống Mỹ, và ở Bộ tư lệnh 719 thời giúp nước bạn Campuchia. Trên đường từ Nam Đàn về Vinh để nghỉ tối, nguyên Tổng bí thư chia sẻ với tôi: Hôm nay, chúng mình có một bữa cơm quá vui và đáng nhớ với 5 nhất là: Bình dị nhất, gần dân nhất, nhiều thông tin có ích nhất, ngon miệng nhất và chi phí thấp nhất.

Sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của phóng viên

Sau khi được nghỉ hưu, nhiều lần tôi liên lạc với nguyên Tổng bí thư để dẫn anh em báo chí đến phỏng vấn. Ông luôn vui vẻ nhận lời và tiếp báo chí thân tình, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của phóng viên mà không cần gửi trước, kể cả những vấn đề nhạy cảm.

Khi trả lời báo chí, ông rất trăn trở, đau đáu với công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực mà hiện nay Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang thực hiện rất quyết liệt.

Với tôi, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là một chiến binh, một vị chỉ huy lăn lộn nhiều trên các chiến trường, học hỏi qua thực tiễn tốt trải nghiệm phong phú, thực nghiệm có nhiều thành công và khi về hưu chiêm nghiệm được những điều quý giá.

Tôi viết mấy dòng này như một bông hoa hồng, một nén hương thơm để tưởng nhớ cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, và tiễn ông về với cõi vĩnh hằng để an nghỉ yên lành với bao tướng lĩnh, sỹ quan, đồng chí, đồng đội thân yêu của ông thời quân ngũ.

Lê Doãn Hợp

(Cựu chiến binh Sư đoàn 5 thời chống Mỹ

Nguyên Bộ trưởng TT&TT)