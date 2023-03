Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Trần Tiến Đạt đang chỉ đạo Công an huyện Cẩm Mỹ cùng các đơn vị liên quan xác minh thông tin một chiếc xe máy Exciter xuất hiện tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn cũng có biển số 60B6-888.88.

Xe máy Exciter gắn biển số 60B6-888.88. Ảnh: H.H

Như VietNamNet đã đưa tin, biển số 60B6-888.88 này trùng với 1 trong 4 biển số xe “siêu đẹp” mà hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn đã bốc được trước đó cho xe máy hiệu Yaz 125.

Cụ thể, chiều 30/3, một số người bất ngờ phát hiện xe máy hiệu Exciter đỗ ở sân trụ sở Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, gắn biển số 60B6-888.88. Biển số này trùng với biển số mà một người dân đã bấm được trước đó.

Điều này khiến dư luận hoài nghi về việc quản lý biển số vì khả năng là một trong hai biển số kia là giả.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao về việc tại Công an xã Sông Nhạn có 2 người dân đến bấm 4 biển số xe máy đều ra những số "siêu đẹp".

Một người bấm được biển số 60B6 - 888.89 cho xe RGV 120 và tiếp tục bấm được biển số 60B6 - 888.86 cho xe SH150i.

Một người khác bấm được biển số “ngũ 8” 60B6 - 888.88 cho xe Yaz 125 và tiếp tục bấm được biển số 60B6 - 888.68 cũng cho xe nhãn hiệu Yaz.

Được biết, 2 người dân bấm được 4 biển số "siêu đẹp" tại Công an xã Sông Nhạn vào ngày 29/3 là vợ chồng.