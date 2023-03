Cụ thể, Bộ công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể về vụ việc. Đồng thời, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an xác minh, điều tra quy trình bốc số xe máy của đôi vợ chồng trên có bất thường không.

Trước đó, Công an Đồng Nai nhận được thông tin cặp vợ chồng đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ để bấm biển số.

Địa điểm UBND xã Sông Nhạn, nơi 2 người dân vừa bấm được biển số “siêu đẹp”. Ảnh: CTV

Một người bấm được biển số 60B6 - 888.89 cho xe RGV 120 và tiếp tục bấm được biển số 60B6 - 888.86 cho xe SH150i.

Một người khác bấm được biển số “ngũ quý 8” là 60B6 - 888.88 cho xe Yaz 125 và tiếp tục bấm được biển số 60B6 - 888.68 cũng cho xe nhãn hiệu Yaz.

Sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xuống xã Sông Nhạn để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong việc bấm được 4 biển số xe máy “siêu đẹp”.

Được biết, vợ chồng bấm được 4 biển số xe “siêu đẹp” làm nghề kinh doanh xe máy ở địa phương.