Vợ chồng son tập 511:

Tại chương trình Vợ chồng son tập 511, bác sĩ thẩm mỹ Đỗ Quang Khải (37 tuổi) và vợ là giám đốc điều hành - Nguyễn Thị Như Lan (28 tuổi) khiến 2 MC ngưỡng mộ với câu chuyện tình yêu viên mãn hơn 14 năm.

Như Lan từng là học trò của bố chồng khi luyện thi trường chuyên. Ngày đi học, Như Lan thường nghe thầy kể về con trai, luôn khen ngợi con trước mặt học trò. Cô học trò nhỏ cũng vì vậy mà khá ấn tượng với đàn anh. Khi được gặp mặt trực tiếp, Như Lan càng tò mò muốn tìm hiểu chàng trai này.

Chuyện tình 14 năm của Như Lan, Quang Khải.

Sau khi thi vào trường chuyên, Như Lan mạnh dạn bắt chuyện với đàn anh để thể hiện sự ngưỡng mộ. Muốn nhắn tin tiếng Anh với hàm ý "You are my idol" (Anh là thần tượng của em) nhưng Như Lan lại nhầm lẫn thành “Am I your idol?“ (Em là thần tượng của anh?).

Sự nhầm lẫn đáng yêu này khiến Quang Khải cực kì ấn tượng và rơi vào “lưới tình” lúc nào không hay. Như Lan thậm chí còn “chơi chiêu” biến mất, rút sim điện thoại không liên lạc suốt mấy ngày khiến Quang Khải đứng ngồi không yên.

Tại chương trình, Như Lan hài hước tiết lộ đó là “chiêu” để hạ gục bạn trai. Cô thể hiện sự bất cần, không quá bận tâm đến đàn anh để thử lòng và được chứng thực kết quả ngọt ngào. Bí kíp của cô học sinh cấp 3 thời điểm đó khiến MC Hồng Vân thích thú, hết lời khen ngợi.

Quang Khải là người đàn ông tâm lý, nuông chiều bạn gái hết mực. Trong khoảng thời gian quen nhau, anh luôn chủ động đưa đón Như Lan đi học mỗi ngày. Sự tận tụy của Quang Khải khiến Như Lan cảm động.

Như Lan thích Quang Khải từ khi còn là học sinh cấp 3.

Cách nhau 9 tuổi cặp đôi cũng xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười khi đi chung. Cô vợ giám đốc hài hước kể: "Một lần bạn học vô tình gặp anh Khải chở em đi học. Bạn ấy nhầm anh ấy là bố em nên khen bố em trẻ và đẹp trai. Em đứng hình, không biết nói sao cũng không biết nên vui hay buồn".

Sau 7 năm yêu nhau, Quang Khải và Như Lan quyết định tiến đến hôn nhân khi “cô dâu” mới chỉ học năm 3 đại học.

Chia sẻ về chuyện hôn nhân, Như Lan thừa nhận bản thân hay ghen. Mặc dù hiểu tính chất công việc của chồng phải tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nữ nhưng Như Lan vẫn không tránh khỏi chuyện ghen tuông.

Như Lan kể: "Có lần em đến đưa cơm cho chồng nhưng gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Em xách hộp cơm lên tận khoa thì thấy anh đang ngồi cắm hoa với cô nào chứ không phải đang làm việc. Em bực nên thả bịch cơm xuống rồi đi về luôn".

Dù vậy, tại chương trình, Như Lan cũng dành nhiều lời khen cho anh chồng bác sĩ. Cô thừa nhận chồng chưa từng làm điều gì khiến mình phải bận tâm hay phàn nàn. Tuy nhiên, cô vẫn hài hước “tố” chồng quá chăm bẵm, yêu thương các con mà lơ là trong việc thể hiện tình cảm với vợ.

Nữ giám đốc cho hay: “Tình cảm phải bồi đắp mỗi ngày chứ đâu phải cưới nhau về rồi mặc định là của nhau. Nếu tình cảm bớt đi thì cũng sẽ ảnh hưởng nhiều thứ. Mong chồng sẽ quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Phụ nữ chỉ cần có vậy thôi”.

Quang Khải mong vợ bớt làm việc quá sức.

Hiểu cho vấn đề của đôi vợ chồng trẻ, MC Hồng Vân khuyên: “Các con còn nhỏ nên nhu cầu bảo vệ còn nhiều quá. Khi con em lớn hơn, bắt đầu có những mối quan hệ riêng, con sẽ không muốn ba mẹ can thiệp nhiều nữa. Những điều này sẽ xảy ra rất nhanh thôi. Lúc đó mình nhận ra chỉ có vợ là người đồng hành đến khi nhắm mắt xuôi tay. Vậy nên Khải cũng phải hiểu điều này và lắng nghe chia sẻ của vợ”.

Quang Khải cũng hiểu được những gì Như Lan chia sẻ. Bản thân anh hi vọng vợ có thể chú tâm hơn, tránh việc quên vặt. Hơn nữa, chuyện vợ làm việc quá sức khiến anh thực sự lo lắng.

Trải qua 14 năm bên nhau, cả hai có lẽ đã quá hiểu nhau. Cuộc sống hôn nhân luôn có những thăng trầm nhưng 2 MC luôn hi vọng Quang Khải và Như Lan mãi giữ được tình cảm như hiện tại, yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn.