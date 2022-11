Vợ chồng trẻ ở Bình Dương thuê căn hộ chung cư mở tiệc ma túy

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương tối nay (10/11) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Giàu (SN 1990, quê Cà Mau) và Huỳnh Nguyễn Nguyệt Lệ (SN 2001, quê Ninh Thuận) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vào sáng 9/11, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư Compass One (đường Hoàng Văn Thụ, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) do Huỳnh Nguyễn Nguyệt Lệ thuê.

Tại thời điểm kiểm tra, trong căn hộ đang có chồng của Lệ cùng 6 nam nữ thanh niên khác đang sử dụng trái phép chất ma tuý cùng tang vật là thuốc lắc, “hàng khay” và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Các đối tượng khai nhận, căn hộ trên là của vợ chồng Lệ thuê, sau đó cho nhóm này tụ tập để sử dụng trái chất ma tuý là (hàng khay và thuốc lắc).

Số ma tuý trên là do Nguyễn Văn Giàu mua mang đến để cả nhóm sử dụng. Các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý và loa, đèn là của vợ chồng Lệ có sẵn tại phòng.

Kiểm tra tại căn hộ, Công an còn thu giữ thêm nhiều viên nén màu nâu và bịch ni lông chứa chất ma túy.

Cơ quan điều tra sau đó đã tạm giữ đối với Giàu và Lệ. Các đối tượng còn lại có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.