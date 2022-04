Vợ pha thuốc diệt chuột vào sữa cho chồng uống ở Phú Thọ

Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hôm nay (19/4) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Xuân (SN 1984, trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) và Lê Đăng Khải (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người.

Trước đó, Công an huyện Thanh Ba nhận được đơn tố giác của gia đình anh Quất Văn Bình (SN 1985, trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) về việc bị vợ là chị Lê Thị Xuân đầu độc bằng thuốc diệt chuột. Tại cơ quan công an, Lê Thị Xuân khai nhận, do trong cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên bị chồng đánh đập.

Lê Thị Xuân và Lê Đăng Khải tại cơ quan công an. Ảnh Công an Phú Thọ

Xuân cũng khai có mối quan hệ tình cảm nam nữ với anh Lê Đăng Khải. Sau khi nghe Xuân tâm sự, Khải và Xuân đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh Bình.

Theo đó, Xuân đã 2 lần pha thuốc diệt chuột vào sữa Fami rồi đưa cho chồng uống. Sau đó, anh Bình có biểu hiện đi vệ sinh ra máu. Ngày 5/4, anh Bình được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khám và được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, điều trị.

Ngày 14/4, anh Bình ra viện, được Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ chẩn đoán ngộ độc hóa chất diệt chuột. Bị gia đình chồng tra hỏi, Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhị Tiến