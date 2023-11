Hôm nay (30/11), gia đình anh Hoàng Văn Huyền (28 tuổi, trú xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu) có mặt tại khu vực cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh để chờ tin lực lượng chức năng tìm kiếm và hi vọng có phép màu xảy ra.

Trước đó vào tối 29/11, anh Huyền sau khi trèo qua lan can cầu Bãi Cháy đã nhảy xuống vịnh Cửa Lục, TP Hạ Long.

Nhận được hung tin, chị Lò Thị Phương (19 tuổi, vợ anh Huyền) tới cầu Bãi Cháy từ sớm với hi vọng tìm được chồng.

Chị Lò Thị Phương (vợ anh Huyền) thẫn thờ ngồi dưới gầm cầu Bãi Cháy để chờ tin tìm kiếm chồng

Theo người thân nạn nhân, cách đây một tháng, vợ chồng anh Huyền xuống Quảng Ninh làm việc và thuê phòng trọ ở khu Ba Lan, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long.

Sau đó, hai vợ chồng về lại Lai Châu, trong thời gian này, vợ chồng anh Huyền xảy ra mâu thuẫn. Chị Phương tiếp tục xuống TP Hạ Long làm việc.

Cách đây vài hôm, anh Huyền xuống TP Hạ Long tìm vợ nhưng không liên lạc được. Quẫn trí, tối 29/11, anh Huyền tới khu vực cầu Bãi Cháy rồi trèo qua lan can cầu gào khóc. Khoảng 3 tiếng sau, anh Huyền nhảy xuống vịnh Cửa Lục tự tử.

Cũng theo người thân nạn nhân, anh Huyền trước tới nay hiền lành, chịu khó làm ăn. Vợ chồng anh Huyền có 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái), do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai cháu được gửi cho ông bà nội chăm sóc trong thời gian vợ chồng đi làm.

Hình ảnh vợ và người thân anh Huyền thẫn thờ ngồi chờ tin tại gầm cầu Bãi Cháy khiến nhiều người thương cảm. Người dân từ tối qua đã tới hỗ trợ đồ ăn, quần áo và nhiều tàu, thuyền để tìm kiếm anh Huyền.

Nhiều người dân xót thương cho hoàn cảnh gia đình nạn nhân đã tới hỗ trợ đồ dùng, thức ăn trong thời gian tìm kiếm nạn nhân

Bí thư Đảng ủy phường Yết Kiêu, TP Hạ Long Ngô Văn Ích thông tin, trước khi anh Huyền nhảy cầu tự tử đã để lại 1 điện thoại di động, 1 ví da màu nâu bên trong có căn cước công dân, ngoài ra không có tài sản nào khác.

Nhận được thông tin, chính quyền phường ngay lập tức cử lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong đêm, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích.

"Chúng tôi đã bố trí chỗ nghỉ ngơi gần hiện trường cho người nhà nạn nhân trong trường hợp thời gian tìm kiếm diễn ra nhiều ngày. Thời tiết mưa và lạnh thế này, không thể để họ ở ngoài trời được", ông Ích nói.

Anh Hoàng Văn Huyền sau 3 tiếng ngồi dưới khung sắt gầm cầu Bãi Cháy đã nhảy xuống vịnh Cửa Lục. (Ảnh: Q.N)

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối 29/11, người dân đi qua cầu Bãi Cháy đã phát hiện một người đàn ông trèo qua lan can cầu với ý định tự tử.

Lúc này, nhiều người tới khuyên can thì người này gào khóc với lý do mâu thuẫn gia đình. Khoảng nửa giờ sau, người đàn ông trèo xuống khung sắt dưới gầm cầu Bãi Cháy để ngồi. Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau, người đàn ông đã nhảy xuống vịnh Cửa Lục.