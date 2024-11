Dưới đây là những mẫu xe gầm cao có giá khoảng 450 triệu, ngang mẫu Ford EcoSport đời 2020:

Ford EcoSport Titanium 1.5L AT đời 2020

Ford EcoSport là một mẫu xe SUV cỡ nhỏ cỡ B ra mắt Việt Nam từ năm 2014 và dừng bán từ năm 2022. Phiên bản Titanium 1.5L AT đời 2020 hiện đang có giá khoảng 450 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.096 x 1.765 x 1.665 mm, với khoảng sáng gầm 200 mm. Trang bị bên ngoài của xe nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn pha Halogen Projector tích hợp dải LED ban ngày và mâm hợp kim 17 inch. Bên trong, nội thất được trang bị ghế da, hệ thống điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp SYNC 3, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Động cơ 1.5L Dragon I3 tạo ra công suất 121 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Về an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA và 6 túi khí.

Ảnh minh họa: Ford Việt Nam

Ford EcoSport 2020 ghi điểm nhờ khung gầm chắc chắn và khả năng vượt địa hình tốt, với hệ thống lái đầm chắc, cảm giác lái chính xác và tự tin. Xe có cách âm tốt trong đô thị và hệ thống giải trí đủ đáp ứng nhu cầu nghe nhạc cơ bản.

Tuy nhiên, mẫu xe này có nhược điểm về không gian nội thất chật chội, không thoải mái cho 5 người lớn. Động cơ 3 xi-lanh có độ rung khi xuất phát hoặc dừng xe. Cấu hình lốp dự phòng sau xe dẫn đến mở cửa cốp ngang, hơi bất tiện. Hệ thống điện trong xe đôi khi gặp vấn đề với đèn nền trong cabin.

Hyundai Kona 2.0 AT đời 2018

Cùng giá tương đương Ford EcoSport Titanium 2020 là mẫu Hyundai Kona 2.0 AT đời 2018. Hyundai Kona ra mắt tại Việt Nam vào năm 2018 và ngừng bán vào năm 2023.

Xe Kona đời 2018 có kích thước tổng thể dài 4.165 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.565 mm, với chiều dài cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 170 mm, tạo dáng vẻ mạnh mẽ và linh hoạt cho đô thị. Trang bị bên ngoài bao gồm đèn pha LED, lưới tản nhiệt dạng thác nước đặc trưng và bánh xe hợp kim 17 inch.

Ảnh minh họa: Vũ Ngọc Anh

Nội thất của Kona 2.0 AT được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, ghế da, vô-lăng bọc da và điều hòa tự động. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Về trang bị an toàn, Kona có các tính năng như hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và 6 túi kh.

Ưu điểm của Hyundai Kona 2018 nằm ở thiết kế trẻ trung và thời thượng, phù hợp với khách hàng trẻ tuổi. Xe trang bị nhiều tiện nghi hiện đại. Ngoài ra, động cơ mạnh mẽ vượt trội so với nhiều đối thủ trong phân khúc. Tuy nhiên, nhược điểm của Kona 2018 bao gồm không gian nội thất chật chội, đặc biệt là hàng ghế sau thiếu thoải mái khi đi đường dài. Hệ thống điều hòa cũng được nhận xét là chưa đủ sâu vào những ngày nắng nóng. Mặc dù vậy, với các ưu điểm nổi bật về thiết kế và hiệu suất, Kona vẫn được nhiều người săn đón trên thị trường xe cũ.

Suzuki XL7 1.5 AT đời 2022

Suzuki XL7 thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ, chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 7/2020 và hiện vẫn tiếp tục bán phiên bản 2024.

XL7 1.5 AT đời 2022 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.450 x 1.775 x 1.710 mm, với khoảng sáng gầm 200 mm, giúp xe dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình. Về trang bị bên ngoài, XL7 nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng, đèn pha LED sắc nét, và mâm hợp kim 16 inch. Nội thất rộng rãi với thiết kế thoáng.

Ảnh minh họa: Hằng Nguyễn

Phiên bản này dùng ghế nỉ, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cùng màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Xe được trang bị động cơ 1.5L, tạo ra công suất 105 mã lực và sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Về an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và 6 túi khí.

Suzuki XL7 1.5 AT đời 2022 có một số ưu điểm như chi phí mua xe hợp lý và mức tiêu hao nhiên liệu thấp, thích hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Khoang nội thất rộng rãi, thoải mái cho cả ba hàng ghế và trang bị đủ tính năng cơ bản. Tuy nhiên, động cơ 1.5L có thể khiến xe hơi ì khi tăng tốc đột ngột. Thiết kế ăng ten đầu xe không thẩm mỹ và việc lắp vây cá có thể làm mất cân đối. Đuôi xe cũng có thể tạo cảm giác thiếu cân đối lúc đầu, cần một thời gian mới thấy quen dần.

Toyota Rush 1.5 AT 2018

Toyota Rush là chiếc xe lai giữa Crossover và MPV 7 chỗ, ra mắt Việt Nam từ 2018 và dừng bán từ 2022 vì doanh số thấp. Phiên bản Rush 1.5 AT 2018 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.435 x 1.695 x 1.705 mm và khoảng sáng gầm 220 mm.

Ngoại hình của Rush nổi bật với lưới tản nhiệt thể thao, đèn pha LED tích hợp dải LED ban ngày và mâm hợp kim 17 inch. Bên trong, nội thất rộng rãi với ghế nỉ, hệ thống điều hòa tự động và màn hình cảm ứng 7 inch kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Động cơ 1.5L của xe sản sinh công suất 102 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Về an toàn, Toyota Rush được trang bị phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và 6 túi khí.

Ảnh minh họa: Chiến Đỗ

Mặc dù doanh số bán của Toyota Rush không cao khi còn kinh doanh, nhưng trên thị trường xe cũ, mẫu xe này được nhiều người đánh giá cao do giá đã hợp lý hơn. Rush 1.5 AT đời 2018 sở hữu trang bị phong phú trong tầm giá, không kém cạnh so với các dòng SUV lớn hơn như Toyota Fortuner, với hệ thống đèn pha LED, mâm hợp kim 17 inch và nhiều tính năng an toàn như 6 túi khí, ABS và EBD. Nội thất rộng rãi, bố trí 7 chỗ ngồi tiện lợi, cùng với khả năng tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm. Tuy nhiên, động cơ này có nhược điểm giảm hiệu suất khi chở đủ 7 người, kèm cách âm xe kém. Hệ thống treo cứng khiến xe cảm giác thô khi đi ở tốc độ cao. Vô-lăng trợ lực điện có độ chính xác chưa cao, gây khó khăn nhẹ khi vận hành trên xa lộ.

