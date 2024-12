Sau 8 năm sử dụng, Volkswagen Polo mất hơn 60% giá trị

Volkswagen Polo thuộc thế hệ thứ 5 được giới thiệu tại Việt Nam từ cuối năm 2014 với 2 biến thể sedan và hatchback nằm ở phân khúc xe cỡ B. Trong đó, biến thể sedan cạnh tranh với Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, Ford Fiesta, còn biến thể hatchback nhắm tới các đối thủ như Toyota Yaris, Suzuki Swift, Mazda2.

Volkswagen Polo có mặt tại Việt Nam từ cuối năm 2014 và đến giờ vẫn không có thêm mẫu xe mới. Ảnh: Ngô Minh

Thế nhưng, trái ngược với các đối thủ được định vị ở tầm giá rẻ, dễ tiếp cận với người dùng, Volkswagen Polo lại có giá bán khá cao, tới gần 800 triệu đồng khi mới ra mắt và giảm xuống còn 690-695 triệu đồng vào năm 2017. Dù đã giảm giá nhưng vẫn tương đương với các mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Vì thế, mẫu xe nhập khẩu từ Ấn Độ này ít được khách hàng Việt để ý, lượng xe bán ra cũng ít ỏi cũng khiến cho nhà phân phối chỉ duy trì bán mẫu xe cũ và cho đến hiện tại vẫn không đưa mẫu xe thế hệ mới về bán. Do không được chuộng nên Volkswagen Polo nhanh bị mất giá chỉ sau vài năm sử dụng.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, Volkswagen Polo đời 2015-2016 đang được rao bán trên các trang mua bán xe cũ với giá bán dao động từ 255-350 triệu đồng, tùy thuộc vào chất lượng xe. Các đời mới như 2017-2020 sẽ có giá bán cao hơn, dao động từ 375-450 triệu đồng.

Volkswagen Polo 2015-2016 được chào bán trên các trang mua bán xe cũ. Ảnh chụp màn hình từ Bonbanh.com

Anh Trần Anh Tuấn, một người chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng tại khu vực Long Biên, Hà Nội cho biết bên anh cũng đang bán một chiếc Volkswagen Polo 2016 màu trắng, số tự động, đã đi được 100.000km với giá 299 triệu đồng, cam kết đầy đủ pháp lý và chưa đâm đụng.

Như vậy, sau khoảng 8 năm sử dụng, Volkswagen Polo 2016 chỉ còn khoảng 30-40% giá trị xe. Trong khi các đối thủ khác như Toyota Yaris 2016 vẫn đang được chào bán ở mức giá 365-400 triệu đồng (tương đương 46-50% giá trị xe), Mazda2 2016 có giá bán từ 289-340 triệu đồng (tương đương 43-46% giá trị xe).

Anh Tuấn cho biết cùng là xe cũ, đời xe giống nhau mà có chất lượng tương đương thì xe nào mất giá hơn, người dùng nên chọn mẫu xe đó. Tất nhiên, khách hàng cũng cần cân nhắc đến các yếu tố khác như bảo dưỡng, phụ tùng thay thế...

Cũng cần phải nói thêm, Volkswagen được ví như Toyota của châu Âu, nên các mẫu xe của thương hiệu này đều có chất lượng hoàn thiện tốt, Polo 2016 cũng không ngoại lệ. Vì thế, mẫu xe của Đức này rất đáng để lựa chọn trên thị trường xe cũ.

Volkswagen Polo 2016 có gì để hút khách ở thời điểm hiện tại?

Về ngoại hình, thiết kế của Volkswagen Polo ít bóng bẩy và khó có thể so bì với các đối thủ. Nhưng trên thực tế, sau 8 năm lăn bánh, mẫu xe của Đức vẫn cho thấy độ bền dáng và không có cảm giác bị lỗi mốt. Cũng có thể hiểu vì đến thời điểm này, Polo thế hệ mới không được bán tại Việt Nam nên cho dù là người mua xe cũ hay mua xe mới, kiểu dáng của mẫu Polo vẫn không thay đổi.

Chiếc Volkswagen Polo 2016 được rao bán với mức giá 299 triệu đồng.

Các trang bị bên ngoài của Volkswagen Polo 2016 dừng lại ở mức cơ bản như đèn pha halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng không tích hợp xi nhan và chỉ là dạng gập tay, la-zăng 15 inch, phanh đĩa trước và tang trống sau, đèn hậu cũng không có trang bị LED. Trong khi bên trong chỉ có ghế nỉ, điều hòa tự động một vùng, màn hình giải trí cảm ứng 7 inch có kết nối Bluetooth, thẻ nhớ SD và cổng USB, dàn âm thanh 4 loa.

"Đổi lại, mẫu xe này lại có một số tính năng nhỉnh hơn các đối thủ Nhật Bản như các cửa kính đều nâng hạ tự động 1 chạm, điều chỉnh lên xuống kính từ xa bằng chìa khóa, logo Volkswagen tích hợp lẫy mở cửa khoang hành lý ở phía sau, vô lăng D-Cut vát đáy bọc da thật điều chỉnh 4 hướng và cảm biến phát hiện chuyển động bên trong xe. Ngoài ra, người dùng sẽ cảm nhận được sự chắc nịch, đậm chất xe Đức mỗi khi đóng mở cửa xe", anh Tuấn đánh giá.

Nội thất của Volkswagen Polo 2016 đã được chủ xe bọc da ở khu vực ghế ngồi.

Với chiều dài trục cơ sở 2.456mm, không gian dành cho hành khách phía sau của Volkswagen Polo 2016 sẽ không quá dư dả, chỉ vừa đủ chỗ cho bốn người lớn và một trẻ em. Dù không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau nhưng cách thiết kế cửa gió phía trước hướng lên trần xe nên hành khách phía sau sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự mát mẻ. Điều hòa của Polo cũng làm mát khá sâu, điều hiếm gặp với một mẫu xe của châu Âu.

Về vận hành, Volkswagen Polo được trang bị động cơ 4 xi-lanh 1.6L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 153 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Bên ngoài, động cơ kêu khá to nhưng khả năng cách âm của xe lại khá tốt. Khung gầm của Volkswagen Polo được chia sẻ cùng với Audi A1, hệ thống treo cứng nên chạy ở tốc độ cao 100 km/h, thậm chí là 120 km/h, xe không có cảm giác rung lắc, bồng bềnh, tiếng ồn lốp và tiếng gió lọt vào trong xe rất hạn chế.

Vô lăng trợ lực điện cảm biến theo tốc độ, đồng thời mang đến cảm giác đánh lái đầm và chính xác là thứ người dùng sẽ khó tìm thấy được trên các mẫu xe đối thủ trong cùng phân khúc. Bán kính quay đầu chỉ 5,2m cũng giúp cho Polo xoay xở dễ dàng hơn trong không gian hẹp, linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc. Theo các chủ sở hữu Volkswagen Polo, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này là khoảng 10-12L/100km trong nội thành nhưng chạy cao tốc chỉ xấp xỉ 6L/100km.

Tuy nhiên, anh Tuấn cũng chỉ ra một số nhược điểm trên Volkswagen Polo 2016 nhưng người dùng vẫn có thể chấp nhận được. Ngoài các trang bị tiện nghi hạn chế, vị trí để đồ ở hàng ghế sau sẽ không có nhiều khi khu vực hai bên cánh cửa không có chỗ để cốc, thiếu bệ tỳ tay và cổng sạc thiết bị di động. Trụ A của xe hơi to nên sẽ hạn chế tầm quan sát phía bên khi xe chuyển hướng.

Volkswagen Polo phù hợp cho những ai có chi phí hạn hẹp, muốn có một chiếc xe chất lượng, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống an toàn bị động chỉ có chống bó cứng phanh ABS, chưa có cân bằng điện tử ESP, cảm biến ABS nhanh hỏng sau 2-3 năm sử dụng. Ngoài ra, nhiều người khi nhắc đến xe cũ của Đức thường lo lắng về chi phí vận hành, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng bị đắt đỏ.

Nhưng với xe Volkswagen Polo 2016 cũ đã hết bảo hành, nhiều người dùng cho biết do ít tính năng hiện đại nên xe cũng hiếm khi hỏng hóc nghiêm trọng, còn phụ tùng thay thế rẻ đến bất ngờ và luôn có sẵn hàng. Do đó, nếu lựa chọn Polo cũ, người dùng sẽ không chỉ có được một chiếc xe chất lượng lớn hơn so với số tiền bỏ ra mà còn không phải quá bận tâm đến vấn đề "nuôi xe Đức" khó như lời đồn.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!