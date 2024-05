Được biết, chiếc xe tải tự lái này được phát triển cùng với Aurora Innovation, một công ty khởi nghiệp về xe tự lái do các cựu giám đốc điều hành của Uber, Tesla và Google thành lập.

Volvo Autonomous Solutions đã giới thiệu một chiếc xe tải tự lái tại ACT Expo ở Las Vegas, Mỹ. Ảnh: Carscoops.

Chiếc xe tải tự lái dựa trên phiên bản được thiết kế đặc biệt của xe bán tải đường dài VNL hạng 8 của Volvo Trucks, với các điều khoản dành cho phần cứng và phần mềm tự lái của Aurora. Công nghệ đằng sau quá trình tự động hóa được gọi là Aurora Driver, một hệ thống tự động cấp 4 sử dụng sự kết hợp giữa phần mềm AI, máy tính, máy ảnh, radar hình ảnh, cảm biến và LiDAR để điều hướng thế giới.

Aurora cho biết hệ thống Driver của họ đã được thử nghiệm trên 1,5 triệu dặm đường công cộng cho đến nay. Các thử nghiệm sâu hơn đã được thực hiện trong một bộ phần mềm ảo, nơi công ty cho biết họ đã chạy được hàng tỷ dặm.

Một nghiên cứu được thực hiện năm ngoái cho thấy 68% người Mỹ lo sợ công nghệ xe tự lái, trong khi chỉ có 9% tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, Shahrukh Kazmi, Giám đốc Sản phẩm của Volvo Autonomous Solutions, khẳng định rằng chiếc xe tải tự lái này an toàn là ưu tiên hàng đầu trong sản phẩm của mình.

Kazmi cho biết: “Phương pháp tiếp cận kỹ thuật nền tảng của chúng tôi ưu tiên sự an toàn bằng cách kết hợp các hệ thống dự phòng có độ đảm bảo cao được thiết kế để giảm thiểu các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn. Chúng tôi đã xây dựng Volvo VNL Autonomous ngay từ đầu, tích hợp các hệ thống dự phòng này để đảm bảo rằng mọi bộ phận quan trọng về an toàn đều được sao chép có chủ ý, từ đó nâng cao đáng kể cả độ an toàn và độ tin cậy”.

Được biết, Aurora cũng đã hợp tác với Continental để phát triển công nghệ xe tải không người lái. Aurora sẽ bắt đầu sử dụng Volvo VNL Autonomous trong vài tháng tới khi nó vận chuyển hàng hóa, với “người lái xe an toàn” là con người sẵn sàng đảm nhận nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, đến cuối năm nay, công ty dự kiến sẽ có tới 20 xe vận tải đường bộ, vận chuyển hàng hóa, robot-bán kết vào năm 2025.

Theo TechCrunch, đội xe tải tự lái này này sẽ hoàn toàn tự chủ, hoạt động giữa Houston và Dallas, không có con người trong xe taxi. Trong khi Aurora chưa có bất kỳ vụ tai nạn nào được báo cáo, công ty đã báo cáo khoản lỗ 165 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2024. Đưa các xe tải lớn tự hành ra đường sẽ là cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận, khi nhiều công ty công nghệ xe tự lái đã phải đóng cửa mua sắm hoặc thay đổi hướng đi khỏi ngành vận tải hàng hóa.

Trong khi đó, Volvo Autonomous Solutions cho biết họ muốn công nghệ không người lái bổ sung thêm năng lực cho lĩnh vực vận tải và nói về lợi ích xã hội khi có quyền tự chủ. Điều này bao gồm việc người lái xe (con người) có thể tập trung vào các tuyến đường mang lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn.

Theo PLO

