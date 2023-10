Tiếp nối sức nóng của lễ khai mạc vào ngày 09/09 vừa qua tại TP.HCM, vòng loại Lotteria Challenge Cup 2023 đã diễn ra thành công tại TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ với nhiều màn thi đấu “nghẹt thở”. Trong nửa cuối của mùa 10, giải đấu sẽ đến với các đội bóng đá cộng đồng tại Hà Nội và Hải Phòng.

Được bảo trợ bởi Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Lotteria Challenge Cup là giải đấu bóng đá thiếu nhi lớn hàng đầu cả nước, đã tổ chức thành công 9 mùa giải sôi động từ năm 2013. Là sân chơi tụ họp nhiều CLB bóng đá cộng đồng tài năng, Lotteria Challenge Cup mùa 10 đã chứng kiến những màn thi đấu kịch tính với các pha tranh bóng, rượt đuổi gay cấn, không thua kém bất cứ mùa giải chuyên nghiệp nào đến từ các chân sút lứa tuổi U11.

Tại trung tâm khu vực phía nam TP.HCM, vòng bảng tổ chức vào hai ngày 09 và 10/09 ghi nhận màn thắng đậm của FC Bóng đá Học đường TP.HCM trước đối thủ đáng gờm là FC Tiểu học Võ Thị Sáu với tỷ số 3 - 0. Cựu vô địch Lotteria Challenge Cup 2022 khẳng định phong độ tuyệt vời trong mùa giải mới bằng những màn giao bóng chuẩn xác và 3 bàn thắng mãn nhãn, xuắt sắc giành tấm vé đầu tiên vào vòng chung kết.

Ngôi sao của vòng đấu phải kể đến đội trưởng FC Bóng đá Học đường TP.HCM - chân sút nhí T. Ng. Huy. Em gây ấn tượng với lối chơi cá tính và tinh thần thủ lĩnh xuất chúng.

Cống hiến nhiều bàn thắng đẹp mắt, CLB Bóng đá Học đường TP.HCM và CLB Tiểu học Võ Thị Sáu đã giành giải nhất và nhì bảng tại TP.HCM

Trong khi đó, vòng bảng tại Đà Nẵng lại chứng kiến một màn đấu bất phân thắng bại giữa của hai đội bóng ngang tài ngang sức: FC Bóng đá Cộng đồng Nhân Nghĩa “chạm trán" FC Tiểu học Ngô Gia Tự. Các chân sút nhi đồng đến từ thành phố biển đã bước vào vòng thi đấu penalty để quyết định tỷ số chung cuộc, khiến cả khán đài hồi hộp chờ đợi, không thể rời mắt cho đến những giây phút cuối cùng của hiệp đấu.

Chiến thắng FC Tiểu học Ngô Gia Tự với tỷ số 1 - 0, FC Bóng đá Cộng đồng Nhân Nghĩa xuất sắc giành lấy tấm vé tiến vào chung kết.

CLB Bóng đá Cộng đồng Nhân Nghĩa đã xuất sắc chiến thắng vòng bảng Đà Nẵng

Diễn biến tại vòng bảng Cần Thơ và Vinh cũng không kém phần kịch tính với màn tranh tài giành “ngôi vương". Sau những phút thi đấu kịch tính vào ngày 07/10 và 14/11 vừa qua, FC Nhi đồng Đại học Cần Thơ khu vực Cần Thơ và đội Sầm Sơn - Thanh Hóa khu vực Vinh đã giành chiến thắng thuyết phục lấy được tấm vé tham dự vòng chung kết.

FC Nhi đồng Đại học Cần Thơ đại diện cho bảng đấu tại Cần Thơ tiến vào vòng chung kết

Đội Sầm Sơn - Thanh Hóa toả sáng bằng bản lĩnh vững vàng và tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ đã giành “ngôi vương” ở khu vực Vinh

Các trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại Lotteria Challenge Cup 2023 sẽ tiếp tục diễn ra tại Hải Phòng (21/10) và Hà Nội (28-29/10). Như thể lệ, 8 đội bóng sẽ tổ chức chia bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra một đội mạnh nhất tham gia vòng chung kết. Vào ngày 05/11 tại Hà Nội, vòng chung kết sẽ tìm ra chủ nhân của cúp vô địch Lotteria Challenge Cup 2023 cùng giải thưởng lên đến 60 triệu đồng. Trước thềm chung kết, các đội bóng trẻ cũng sẽ có cơ hội “chạm trán” giao hữu và học hỏi lẫn nhau tại Ngày hội Fairplay tại Hà Nội vào ngày 04/11.

Chia sẻ về vòng loại kịch tính vượt xa kỳ vọng tại 3 tỉnh thành đầu tiên, đại diện đơn vị tổ chức giải đấu Lotteria Việt Nam cho biết: “Tính đến năm nay, Lotteria Challenge Cup đã trải qua 9 mùa giải, trở thành giải đấu bóng đá thiếu nhi quy tụ vô số mầm non tài năng của bóng đá Việt Nam. Dù chỉ mới đi được nửa hành trình của mùa giải thứ 10, nhưng chúng ta đã một lần nữa nhìn thấy rõ tiềm năng to lớn và tinh thần thể thao tuyệt vời của các chân sút nhí. Bằng cách đem đến một sân chơi thể thao lành mạnh, chúng tôi hy vọng các em sẽ có cơ hội cọ xát, giao lưu để rèn luyện kỹ năng đá bóng cũng như hoàn thiện các phẩm chất đạo đức của một cầu thủ chân chính”.

Lotteria Challenge Cup tiếp tục tôn vinh tinh thần thể thao fairplay trong mùa giải thứ 10

Sự chính trực và tinh thần nỗ lực vì tập thể, vì cộng đồng này cũng là kim chỉ nam của Lotteria trong mọi hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt hơn so với các mùa giải trước, trong khuôn khổ Lotteria Challenge Cup 2023, BTC sẽ tiến hành nâng cấp sân bóng đá cộng đồng thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, giúp các chân sút trẻ địa phương có sân chơi tốt hơn để giao lưu và luyện tập. Song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Lotteria mong muốn giải đấu cùng các hoạt động CSR sẽ là sự ủng hộ tinh thần to lớn dành cho các mầm non bóng đá, đồng thời nhân rộng các giá trị tích cực trong cộng đồng.

