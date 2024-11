Trận chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2024 (bảng nữ) là cuộc đọ sức giữa VTV Bình Điền Long An (6 lần vào chung kết) và Hóa chất Đức Giang (5 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết).

Bước vào trận đấu, Hóa chất Đức Giang khởi đầu tốt khi dẫn trước 2/0, nhưng sau đó bị đối thủ vượt lên 5/4. VTV Bình Điền Long An càng chơi càng hay, tạo ra khoảng cách 20/11, trước khi thắng set 1 với tỉ số 25/15.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn. Ảnh: H.H

Set 2, Hóa Chất Đức Giang vẫn là đội mở điểm. Tú Linh và Bích Thủy có những pha tấn công đẹp mắt giúp đội bóng phía Bắc dẫn 14/7, 21/9 và kết thúc set đấu với tỉ số 25/13.

Set 3, vai trò của "lão tướng" Ngọc Hoa cùng sự tỏa sáng của Chepchumba giúp VTV Bình Điền Long An thắng 25/20. Thừa thắng xông lên, các cô gái VTV Bình Điền Long An thi đấu thăng hoa trong set 4, dẫn trước đối thủ với khoảng cách 5-7 điểm trước khi giành chiến thắng 25/19 với pha dứt điểm cuối cùng của Trà My, chung cuộc thắng 3-1 giành chức vô địch.

VTV Bình Điền Long An vô địch xứng đáng. Ảnh: H.H

Với chiến thắng trong trận chung kết, VTV Bình Điền Long An lần thứ 5 vô địch quốc gia, còn Hóa Chất Đức Giang lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi 5 lần liên tiếp về nhì. Ở cuộc đua trụ hạng, Hà Nội và Quảng Ninh là 2 đội phải xuống chơi giải hạng A toàn quốc vào năm sau.