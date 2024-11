Trước những lo ngại về khả năng trì hoãn và thả tự do sớm cho các nghi phạm, bà Paetongtarn Shinawatra khẳng định DSI và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ điều tra suôn sẻ, trong đó RTP đã cung cấp mọi thông tin cần thiết cho DSI.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Thainews

Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) đã bàn giao hơn 92.000 trang tài liệu cho DSI vào thứ Hai (28/10) để xác định liệu vụ án có đủ điều kiện để được điều tra đặc biệt hay không. Sau khi vụ án chính thức được tiếp nhận vào ngày hôm sau, DSI hiện đang làm việc cùng Văn phòng Tổng Chưởng lý, nơi các chuyên gia tài chính và thuế để hỗ trợ phân tích các hồ sơ tài chính và thuế phức tạp.

Từ trái sang: Kant Kantathavorn, Sam Yuranunt và Min Pechaya bị bắt giam.

Phó Ủy viên Cục Điều tra Trung ương (CIB), Thiếu tướng Suwat Saengnum, dẫn chiếu Sắc lệnh Khẩn cấp về Các khoản vay được coi là Lừa đảo và Gian lận Công chúng BE 2527 (1984), xác nhận việc chuyển giao thẩm quyền cho DSI là phù hợp với yêu cầu pháp luật. Vụ án đã thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng về thiệt hại của nhà đầu tư trên diện rộng, với hơn 8.000 nạn nhân và thiệt hại vượt quá 100 triệu baht (hơn 74 tỷ đồng), đáp ứng các tiêu chí của một vụ án đặc biệt.

Luật sư Withoon Keng-ngarn, đại diện cho 11 trong số 18 nghi phạm, bao gồm CEO của The iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul, cho biết yêu cầu tại ngoại cho 15 nghi phạm sẽ được xem xét vào tuần tới, trong khi thủ tục cho 3 người còn lại vẫn đang chờ xử lý.

Warathaphon Waratyaworrakul, nhà sáng lập và CEO của The iCon Group. (Ảnh: Nutthawat Wichieanbut)

Luật sư này khẳng định The iCon Group hoạt động như một mạng lưới bán hàng gián tiếp hợp pháp, bác bỏ cáo buộc đây là một mô hình Ponzi (hình thức lừa đảo tài chính - PV), mặc dù CIB đã xác định công ty này có dấu hiệu lừa đảo.

Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.

Minh Nghĩa (Theo Bangkok Post)