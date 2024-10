Liên quan đến lùm xùm vụ việc 3 diễn viên và MC Thái Lan bị bắt, Mgronline đưa tin tài xế của Warathaphon Waratyaworrakul (CEO của The Icon Group), một trong 18 nghi phạm bị bắt giữ hôm 16/10, đã giao nộp cho cảnh sát Thái Lan một chiếc điện thoại của ông chủ vào ngày 19/10.

Theo những đoạn ghi âm được chia sẻ trên mạng xã hội, một người phụ nữ tống tiền Warathaphon 10 triệu baht (hơn 7,5 tỷ đồng) vào khoảng tháng 2-5/2023. Được biết, người này không phải là quan chức.

Ton Or Pen Nueng khẳng định không liên quan đến The Icon Group.

Khi dư luận "đoán già đoán non" về người phụ nữ bí ẩn, Ton Or Pen Nueng - một nhà hoạt động xã hội - viết trên trang cá nhân, khẳng định không quen biết Warathaphon. Tài khoản cá nhân có thể chứng minh cô không nhận tiền từ CEO của The Icon Group.

Ton Or Pen Nueng viết: "Tôi muốn nói về chuyện một người phụ nữ tống tiền The Icon Group gần 10 triệu baht. Có người ám chỉ đó là một phụ nữ tóc ngắn. Tôi muốn thông báo rằng tôi chưa bao giờ biết 'sếp Paul'. Tôi cũng không có chuyên môn gì về mô hình kinh doanh kim tự tháp. Các bạn có thể kiểm tra tài khoản của tôi xem có nhận được số tiền đó hay không. Nếu có số tiền đó, tôi sẽ không phải ngồi bán hàng online với lợi nhuận ít ỏi như vậy. Mong mọi người không hiểu lầm".

Ton Or Pen Nueng giải thích rõ ràng trên trang cá nhân.

Trước đó, 18 nghi phạm, bao gồm 3 sao Thái nổi tiếng là Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya Wattanamontree và Kan Kantathavorn, bị truy tố về tội danh đồng phạm lừa đảo và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính liên quan đến The Icon Group.

The Icon Group thu hút nhiều người bằng cách cung cấp các khóa học bán hàng trực tuyến giá rẻ với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng để tăng độ tin cậy. Nhưng sau khi đăng ký, những người tham gia được yêu cầu đóng nhiều tiền hơn để mua sản phẩm với dụ dỗ sẽ bán lại được nhanh chóng. Khi họ không bán được sản phẩm, công ty yêu cầu người tham gia tuyển thêm đại lý làm việc dưới quyền và thu một phần tiền phí.

Video: Bangkok Post

Ảnh: FBNV

