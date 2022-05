Vụ 3 người một nhà bị sát hại ở Phú Yên: Bắt nghi phạm là chồng cũ của nạn nhân

Tối 29/5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên, cho biết nhiều lực lượng của Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt Đoàn Minh Hải (trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa, Phú Yên) khi đối tượng đang di chuyển trên đường tại quận 12, TP.HCM.

Hiện, nhà chức trách đang di lý Hải về địa phương để tiếp tục xử lý và làm rõ động cơ gây án.

Đoàn Minh Hải khi bị bắt tại TP.HCM. Ảnh: CACC

Hải được xác định là nghi can giết ba người trong gia đình ở phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa, gồm vợ cũ của anh ta, chị Nguyễn Thị Dương (28 tuổi) và vợ chồng ông bà Nguyễn Cu (60 tuổi, bố mẹ chị Dương).

Trước đó, từ những thông tin, chứng cứ thu thập được cùng dấu vết ở hiện trường vụ ba người trong một gia đình bị sát hại, công an đã phát lệnh truy tìm Đoàn Minh Hải khi anh ta rời khỏi địa phương.

Cùng ngày, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ án. Đại tá Tuấn xác định đây là vụ án nghiêm trọng, xôn xao dư luận. Ông yêu cầu các lực lượng tham gia phá án khẩn trương truy tìm, phát động toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can.

Hiện trường ba người trong một gia đình bị sát hại.

Như VietNamNet thông tin, sáng 29/5, thi thể vợ chồng ông Nguyễn Cu cùng con gái nằm trên vũng máu được người dân phát hiện khi phá cửa căn nhà cấp bốn tại thị xã Đông Hòa.

Hàng xóm cho hay, chị Dương lấy Hải ở cùng khu phố, nhưng họ xảy ra mâu thuẫn. Mấy năm nay, chị Dương đưa con gái về sống với cha mẹ. Gần đây chồng của chị nhiều lần đến tìm, cãi vã, giành nuôi con.

Trong khi, căn nhà vợ chồng ông Cu đang ở là nhà tình thương do các đoàn thể xây dựng tặng. Ông làm nghề bán vé số, nhưng mắc bệnh hiểm nghèo nên ở nhà, còn vợ đi nhặt ve chai kiếm sống. Cuộc sống của họ rất khó khăn.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền cùng người dân địa phương đã tìm cách lo hậu sự cho gia đình ông Cu.

Xuân Ngọc