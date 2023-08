Sau khi bị khách hàng Nguyễn Huy Túc (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) khiếu nại về việc "xe mua tại Anycar bị tua đồng hồ công tơ mét", công ty AnyCar đã có động thái phản ứng mạnh mẽ khi quyết định trình báo các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Theo AnyCar, đơn trình báo và tố cáo được công ty gửi 5 cơ quan gồm Công an quận Long Biên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Tòa án quận Long Biên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội và Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Đáng chú ý, nhân vật cụ thể mà AnyCar tố cáo nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý là một nam Facebooker, đồng thời là một Youtuber nổi tiếng trong giới review xe là L.T.A.

AnyCar cho rằng, facebooker này đã có phát ngôn trên mạng xã hội gây hiểu nhầm vụ việc, vu khống, bôi nhọ nói xấu doanh nghiệp không có căn cứ.

"Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, Anycar làm đơn tố cáo anh L.T.A đã có dấu hiệu phạm tội 'Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' được quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)", trích đơn tố cáo của AnyCar.

Ngoài ra, "các group về xe trên mạng xã hội đã đăng lại thông tin không đúng sự thật, dẫn dắt dư luận theo hướng bất lợi cho Anycar trước khi làm việc với khách hàng Nguyễn Huy Túc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp", đơn vị này cho hay.

AnyCar cho rằng, các group và cá nhân kêu gọi tấn công các nền tảng online của Anycar như FB Fanpage và Google Business Location, thậm chí tạo những nhóm tương tác để lôi kéo khách hàng chạy quảng cáo bôi nhọ Anycar Việt Nam.

Hiện nay Anycar Việt Nam vẫn phải đóng mục bình luận trên Fanpage Anycar và tạm thời đóng cửa địa điểm Anycar Long Biên trên Google Business Location để hạn chế các cuộc tấn công từ cộng đồng mạng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và đời sống cán bộ công nhân viên tại Anycar Việt Nam.

Chiếc Honda City đời 2017 được khách hàng mua tại AnyCar với giá 395 triệu đồng. (Ảnh: AnyCar Việt Nam)

Theo tìm hiểu của VietNamNet, sự việc bắt nguồn khi anh Nguyễn Huy Túc mua chiếc Honda City BKS: 51G-109.14 đời 2017 tại Anycar Long Biên vào đầu tháng 7/2023.

Anh phải trả hết số tiền mua xe là 395 triệu đồng mới được đem xe đi kiểm tra tại đại lý chính hãng.

Tuy nhiên, kiểm tra tại Honda An Khánh, anh Túc được thông báo thời điểm tháng 01/2023 xe đã đi được hơn 180.000km, bị tua ngược tới 120.000km, giảm 2,8 lần so với thông số trên xe mà AnyCar bán là 66.276km.

Cho rằng phía AnyCar "lừa dối khách hàng", anh Túc đã liên hệ với AnyCar Long Biên với nguyện vọng trả lại chiếc xe nhưng không được phía showroom chấp thuận.

Câu chuyện của anh Túc sau đó được tài khoản facebook "Tuan Tran" đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm, chia sẻ. Trong đó, không ít người nổi tiếng trong làng xe đã lên tiếng ủng hộ, điển hình như Facebooker/Youtuber L.T.A đã đăng tải bài viết và video liên quan vụ việc.

Trong bài đăng, L.T.A đã viết: "Việc xe ô tô cũ bị tác động vào đồng hồ đếm số kilomet đi được để làm cho xe có vẻ mới hơn là việc mình đã nói đến trong 1 video từ 4 năm trước. Anh em thợ xe chỉ mất vài phút là có thể tuỳ biến cái đồng hồ trên xe. Về lý thì đây là 1 hình thức lừa đảo, mà cái sự lừa đảo này ngoài việc làm cho khách hàng mất nhiều tiền hơn để mua xe, rất có thể còn mất cả sức khoẻ vì nghĩ cái xe đó vẫn ngon, vẫn mới rồi bỏ qua việc bảo dưỡng sửa chữa…

AnyCar là 1 doanh nghiệp buôn xe cũ danh tiếng nhất Việt Nam, họ buôn bán lâu năm rồi chứ không phải là mới. Hình ảnh trong bài này là 1 khách hàng mua chiếc Honda City đời 2017 được “tua” odo từ hơn 18 vạn kilomet thành 6 vạn kilomet. Tất nhiên, vì Anycar là lão làng nên trong cam kết đặt cọc, chả có dòng nào nói về việc thay đổi ODO cả..."

Xác nhận với VietNamNet, nam Facebooker L.T.A cho biết đã nhận được thông tin về việc bị "kiện" bởi AnyCar. Anh khẳng định đã chuẩn bị hồ sơ để sẵn sàng làm việc với các cơ quan chức năng.

Hồ sơ tố giác tội phạm đã được gửi tới cơ quan công an. (Ảnh: AnyCar Việt Nam)

Trước đó, trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Huy Túc xác nhận những gì mà tài khoản facebook Tuan Tran đăng tải đúng với trường hợp của bản thân. “Hiện giờ, nguyện vọng của tôi là trả lại xe và lấy lại tiền chứ không có mong muốn gì khác”, anh Túc nói.

Liên quan đến nội dung tố của khách hàng, phía AnyCar vẫn tiếp tục khẳng định không tua ODO xe để bán. Đồng thời cho biết khách hàng Nguyễn Huy Túc đã được tư vấn bán hàng cung cấp đủ giấy tờ và thông tin xe trước khi mua.

(VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc)

Hoàng Hiệp

