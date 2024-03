Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh này cùng về tội "Nhận hối lộ”.