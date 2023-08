Liên quan đến vụ án giết người, đốt cháy chân tay phi tang để trong túi xách ở Bình Dương vào ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương vừa có thông tin mới về quá trình điều tra.

Khu vực phát hiện chân tay bị đốt cháy - Ảnh: T.T

Theo Đại tá Ngô Xuân Phú – Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, sau khi xảy ra vụ án cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra. Công an tỉnh Bình Dương cũng xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành trên cả nước để điều tra.

Mặc dù cơ quan điều tra đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp thông tin tuyên truyền kêu gọi quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối.

Từ việc chưa xác định được danh tính nạn nhân đã khiến quá trình điều tra, xác minh gặp khó khăn.

Cũng theo Đại tá Phú, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thông báo, vận động người dân biết thông tin liên quan đến vụ án cung cấp cho cơ quan điều tra.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hàng trăm tin báo của người dân về các trường hợp mất tích, mất liên lạc nhưng đều chưa trùng khớp với hồ sơ điều tra.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Qua giám định pháp y, cơ quan điều tra khẳng định, tứ chi phát hiện trong túi xách là của một nam giới trên 18 tuổi, có chiều cao khoảng 1,68 - 1,70 mét, mất tích trước ngày 16/5.

Như đã thông tin, vào chiều 24/5, người dân phát hiện tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương một chiếc túi xách bị cháy sém, bên trong chứa 2 đoạn tay và 2 đoạn chân người.