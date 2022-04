Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội, ‘chuồng cọp’ chằng chịt không lối thoát

Ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) thông tin, khu vực xảy ra cháy khiến 5 người tử vong có nhiều bất cập như cơi nới “chuồng cọp”, lối thoát hiểm hạn chế...

“Trong thời gian tới UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động người dân để khắc phục tình trạng này. Cùng với đó sẽ mở thêm lối thoát hiểm, kiên quyết xử lý như cưỡng chế nếu có tái phạm...", ông Sơn cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Căn nhà xảy ra vụ cháy lắp "chuồng cọp" kín mít

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường

Vị Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết thêm, mức độ vụ cháy không quá lớn nhưng gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng.

“Điều này khiến chúng ta cần phần xem xét lại công tác phòng cháy chữa cháy. Rõ ràng công tác, điều kiện phòng cháy không đảm bảo", ông Sơn nhấn mạnh.

Ghi nhận tại khu vực xảy ra hỏa hoạn, tại khu tập thể cũ B8 và B9 Kim Liên, tình trạng xây dựng cơi nới, làm “chuồng cọp” diễn ra phổ biến.

Không chỉ hàn khung sắt bao bên ngoài, nhiều gia đình còn ốp tôn cơi nới thành phòng ở.

Người dân cơi nới lắp "chuồng cọp" chằng chịt

Nếu xảy ra sự cố, lực lượng chức năng rất khó tiếp cận hiện trường

Người dân sống tại khu vực cho biết, tình trạng cơi nới ở khu tập thể cũ diễn ra nhiều năm nay.

“Diện tích thực tế của mỗi gia đình quá nhỏ, lượng người tăng lên nên chúng tôi phải buộc lòng cơi nới. Nhìn vụ cháy chúng tôi cũng rất sợ nhưng không còn cách nào khác”, người này chia sẻ.

Trước đó, khoảng 1h13 ngày 21/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà dân sát tập thể B9 Kim Liên ( ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên). Trung tâm đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 1h18 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 nhà bà Đoàn Thị M. (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên).

Tại khu vực cháy, ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H. đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ triển khai thang đưa 2 người xuống vị trí an toàn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Tại tầng 2, công an phát hiện cháu Bùi Gia H., (con trai của ông L.) còn dấu hiệu suy hô hấp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện.

4 người khác tử vong tại hiện trường gồm: bà Đoàn Thị M. (SN 1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu của bà M.), anh Bùi Ngọc K (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông L.). Đến 1h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Đình Hiếu