Trưa nay (13/7), thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An) xác nhận, liên quan đến vụ cháy rừng trên địa bàn, cơ quan công an đã mời 4 người ở gần sát vụ cháy rừng từ hôm qua đến rạng sáng nay lên làm việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 12/7, có 4 người đàn ông (chưa rõ danh tính) lên khu vực rừng ở xã Tân Thượng Lộc để khảo sát về việc xây dựng cột điện gió. Trong quá trình xuống núi, một trong số người này đã hút thuốc và có khả năng dẫn đến vụ cháy rừng.

Nhóm người đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành, do hốt hoảng nên họ bỏ chạy.

Lực lượng PCCC ở địa phương chạy lên núi để khống chế ngọn lửa. Ảnh: Q.Hồng

Ngọn lửa bao trùm cả diện rộng ở rừng xã Thượng Tân Lộc. Ảnh: Q.Hồng

Lãnh đạo xã Thượng Tân Lộc thông tin, sau khi vụ cháy xảy ra, qua nguồn tin của nhân dân, lực lượng công an đã giữ 2 người đi xe máy chạy từ trong rừng đi ra để làm rõ, qua đó xác minh được thêm một số người liên quan.

“Hiện 4 người này đang được công an huyện mời về làm việc, khai thác thông tin”, lãnh đạo địa phương này nói.

Thông tin ban đầu cho biết, cả 4 người trên đang làm việc cho một doanh nghiệp điện gió. UBND huyện Nam Đàn đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng, phòng ban và công vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra vảo khoảng 10h ngày 12/7 tại địa bàn xã Thượng Tân Lộc. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, đến chiều tối, ngọn lửa lại bùng phát dữ dội trở lại. Đám cháy lan rộng ra nhiều khu vực ở địa bàn gần xóm Phú Lộc (xã Thượng Tân Lộc).

Nỗ lực dập ngọn lửa đang cháy

Hiện trường còn lại sau vụ cháy lớn. Ảnh: Việt Hòa

Do địa hình đồi dốc hiểm trở khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực rừng cháy chủ yếu là rừng thông, keo, bạch đàn, lau lách.

Trước diễn biến phức tạp trên, lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã được huy động thêm hàng trăm người, cùng các phương tiện chuyên dụng tổ chức ứng cứu, dập lửa tránh cháy lan diện rộng, xuống khu vực dân cư.

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn thông tin, đến 3h sáng nay (13/7) ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, hiện lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ vẫn đang túc trực ở hiện trường, dập các tàn tro để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

"Có khoảng 600 - 700 người tham gia chữa cháy gồm công an, quân đội, kiểm lâm... cùng hàng trăm người dân địa phương. Hiện diện tích rừng thiệt hại vẫn đang được thống kê cụ thể, nhưng ước chừng có khoảng 10ha rừng bị cháy”, ông Sơn cho biết.