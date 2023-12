Liên quan đến vụ việc "Chi 200 triệu đồng làm đẹp ở thẩm mỹ viện, người phụ nữ nhận lại sự đau đớn" mà VietNamNet thông tin, nạn nhân cũng đã gửi đơn phản ảnh đến Thanh tra Sở Y tế TP.HCM.

Cơ quan này cho biết đã xem xét nội dung đơn, hồ sơ lưu và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế TP đã phối hợp cùng phòng y tế quận 10, UBND phường 12 tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ quốc tế Manhattan ( 330-332 Cao Thắng) vào hồi tháng 10.

Kết quả cho thấy cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do phòng Tài chính Kế hoạch, UBND quận 10, TP.HCM cấp; ngành nghề kinh doanh là dịch vụ chăm sóc da (không bao gồm dịch vụ chăm sóc da gây chảy máu, tổn thương da, giải phẫu thẩm mỹ, không dùng kỹ thuật cao), giảm béo bằng máy công nghệ; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Tuy nhiên, cơ sở này chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh lĩnh vực thẩm mỹ theo quy định của pháp luật.

Riêng dịch vụ nâng ngực bằng "tế bào gốc" có giá 110 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Thanh tra Sở Y tế cũng khẳng định ngày 10/1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lệ Thị Vệ (chủ hộ kinh doanh Thẩm mỹ viện Manhattan tại địa chỉ trên) và một kỹ thuật viên chăm sóc da.

Do đó, Thanh tra Sở Y tế chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Manhattan đến Công an quận 10 xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Khi có kết luận từ Công an Quận 10, Thanh tra Sở Y tế xử lý các cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật.

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, chị Ngô Thị Ly (38 tuổi, Lâm Đồng, tên nhân vật đã thay đổi) biết đến Viện thẩm mỹ quốc tế Manhattan, 330-332 Cao Thắng, quận 10, TP.HCM qua các trang Facebook.

Tại cơ sở này, chị Ly đã thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như gói nâng ngực bao đẹp (cấy tế bào gốc tự thân), enzym giảm mỡ bụng dưới, cấy sợi liên kết, treo sợi sa trễ. Tuy nhiên, người phụ nữ phải nhận hậu quả vô cũng nghiêm trọng về sức khỏe, tiền bạc và tinh thần do các biến chứng của các dịch vụ trên.

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho thấy chị Ly bị viêm vú, áp xe vú phải, phải điều trị và theo dõi kéo dài. Ngoài ra, kỹ thuật “nâng ngực bằng tế bào gốc” hoàn toàn không có trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cho phép.

Tại địa chỉ 330-332 Cao Thắng, thẩm mỹ viện Manhattan đã được thay thế bằng một cơ sở khác với lĩnh vực dịch vụ chăm sóc da, người đại diện là ông Q.V.

Ông Q.V. cho biết đã mua lại cơ sở Manhattan từ bà Vệ vào tháng 8/2023 và tiếp nhận một số khách hàng cũ đến khiếu nại. Cuối tháng 11, ông cũng phải làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến tố cáo của các nạn nhân gặp biến chứng khi nâng ngực tại thẩm mỹ Manhattan.

Thêm nạn nhân của công nghệ nâng ngực "tế bào gốc" Một phụ nữ tên N.H.N.L. (32 tuổi, quê Lâm Đồng) cũng phản ánh về biến chứng nặng sau khi nâng ngực bằng phương pháp "tế bào gốc" tại thẩm mỹ viện Manhattan, số 330-332 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM. Chị N.L cho biết nhân viên cơ sở lấy máu của chị, mang đi "tách chiết tế bào" rồi mang lại các ống tiêm chứa dung dịch màu trắng. Nhân viên ước tính chị L. cần cấy 8 đơn vị tế bào gốc tiêm 2 ngực với giá 24 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi thanh toán và tiêm. chị L. không thấy ngực thay đổi. Nhân viên thuyết phục chị tiêm thêm để ngực đầy, thanh toán thêm 36 triệu đồng. Ngực của cô gái bị áp xe, chảy máu và mủ sau khi nâng ngực. Ảnh: NVCC. Một thời gian ngắn sau, chị L. quay lại cơ sở đòi bảo hành vì ngực trở lại hình dáng khi chưa can thiệp. Nhân viên lại thuyết phục chị sử dụng gói dịch vụ VIP bảo hành trọn đời với giá 120 triệu đồng, cũng lấy máu và tiêm dung dịch vào ngực. Chị L. đồng ý. Theo chị L., gần 2 tháng sau, ngực của chị bị áp xe, mủ và máu chảy ra không ngừng. Thẩm mỹ viện này xử lý biến chứng 2 lần nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn. Một cơ sở y tế chẩn đoán chị bị áp xe ngực trái, hạch viêm phản ứng vùng nách, trên nền tiêm chất làm đầy bằng dung dịch. Chị L. cũng đã gửi đơn lên Thanh tra Sở Y tế TP.HCM,