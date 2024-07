Chiều 11/7, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Giết người".

3 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố. Ảnh: CACC

Trước đó, vào rạng sáng 3/7, tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ súng làm 1 cô gái tử vong.

Qua điều tra, Công an TP Hà Nội làm rõ 3 đối tượng liên quan là Quang, Sáng, Đạt; trong đó Sáng là người nổ súng bắn đạn bi sắt làm nạn nhân tử vong.

Đến ngày 5/7, công an đã bắt giữ Quang, vận động Đạt ra đầu thú; đồng thời truy nã Sáng.

Đến khoảng 0h ngày 10/7, các lực lượng của Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) bắt giữ Sáng khi đối tượng trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.