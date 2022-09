Vụ cướp hơn 10 năm mới xét xử và ‘lời thì thầm’ xúi phạm tội

Hôm nay (14/9), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Đức Hoàn (SN 1981, ở Hòa Bình) ra xét xử tội Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, khoảng 11h30 ngày 9/6/2010, Hoàn đi từ nhà trọ ở quận Hoàng Mai đến khu vực đầu phố Thái Phiên, Hà Nội. Trên đường đi, bị cáo nhặt nửa viên gạch ở ven đường, cho vào 1 túi vải. Hoàn đi vào Trung tâm thương mại Vincom trên đường Bà Triệu để xem có ai đi ô tô thì tấn công cướp tài sản.

Đến khoảng 12h5 cùng ngày, bị cáo quan sát thấy chị Phạm Hương Lan (SN 1975, ở Đống Đa) lái chiếc ô tô Huyndai I30 đến đỗ xe ở tầng hầm.

Khi chị Lan đeo túi xách, đi bộ đến cầu thang bộ lên tầng trên, Hoàn bám theo, dùng túi vải bên trong có nửa viên gạch đập 1 phát vào đầu bên phải của chị Lan, làm nạn nhân ngã xuống sàn.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.Nhung

Bị tấn công bất ngờ, chị Lan hô: “Cướp, cướp”. Lúc này bị cáo tiếp tục dùng túi vải đựng gạch đập vào đầu chị Lan làm chị bị choáng, bất động.

Hoàn lấy đi chiếc túi xách bên trong có chìa khóa ô tô, thẻ từ, điện thoại Nokia, ví đựng 10 triệu đồng cùng một số tài sản, giấy tờ khác của chị Lan. Anh ta đi ra khu vực chị Lan gửi xe trong tầng hầm, lấy chìa khóa mở xe ô tô và lái xe đi ra khỏi trung tâm thương mại tẩu thoát.

Về phía nạn nhân, được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị choáng, tổn hại 6% sức khỏe.

Theo cáo buộc, Hoàn mang xe ô tô đi cầm cố không được vì chiếc xe đang trả góp ngân hàng. Bị cáo đã điều khiển chiếc xe đến gửi tại bãi xe thuộc chợ đầu mối phía Nam, lấy tiền trong ví tiêu, còn chiếc điện thoại anh ta mang cho bạn gái.

Tiền sử mắc bệnh tâm thần

Qúa trình điều tra, Hoàn có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên Công an Hà Nội đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo.

Biên bản giám định pháp y tâm thần kết luận: “Trước, trong và sau khi phạm tội, bị can Phạm Đức Hoàn mắc bệnh rối loạn loại phân liệt. Trước, trong khi gây án, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Ngày 18/1/2011, Công an Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hoàn. Ngày 24/7/2011, CQĐT ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và quyết định phục hồi điều tra bị can đối với tên cướp.

Ngày 25/9/2011, ông Phạm Bá Phương (SN 1954) có đơn trình bày về việc Hoàn bị tái phát bệnh, gia đình đã đưa anh ta nhập viện điều trị. Tháng 10/2011, CQĐT xác minh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I, xác định Hoàn nhập viện, tình trạng bệnh chưa ổn định để có thể ra viện được.

Một lần nữa, CQĐT đã phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hoàn về tội Cướp tài sản.

Đến tháng 6/2021, Công an Hà Nội đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đức Hoàn về tội Cướp tài sản. Qúa trình điều tra vụ án, chị Lan yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 539 triệu đồng.

Bản kết luận giám định pháp y tâm thần gần đây nhất cho thấy, Hoàn bị mắc bệnh rối loạn phân liệt. Bệnh ở giai đoạn ổn định.

Được triệu tập đến tòa với vai trò người bị hại, chị Lan cho hay, suốt thời gian qua, chị đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị giải quyết vụ án mà chị là nạn nhân. Tuy nhiên chị không nhận được trả lời hay tin tức gì về tiến trình giải quyết vụ án.

Chị cho hay đã vô cùng ngạc nhiên vì sau khi gây án, bị cáo được tại ngoại, lấy vợ và đã có con 7 tuổi.

Giải thích về thắc mắc của chị Lan, vị hội thẩm nhân dân cho biết, bị cáo có biểu hiện tâm thần, cần có thời gian để giám định, được tại ngoại để chữa bệnh đó là tính nhân đạo của pháp luật. Việc bị cáo nảy sinh quan hệ mới, có gia đình, pháp luật không cấm.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Hoàn trình bày: “Bị cáo không bình thường nên đã gây ra vụ việc đáng tiếc. Bị cáo không có ý định hại chị Lan... Có tiếng nói trong đầu xui khiến bị cáo hành động, chứ bình thường bị cáo không bao giờ đủ dũng cảm làm như vậy. Thực tâm bị cáo rất xấu hổ và xin lỗi chị Lan”.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư không có ý kiến về tội danh, nhưng đề nghị HĐXX xem xét ý thức chủ quan của bị cáo.

Theo luật sư, bị cáo phạm tội do thời điểm đó bệnh của bị cáo có dấu hiệu tiến triển. Động cơ gây án của bị cáo chỉ để thoả mãn sự thôi thúc, tiếng nói thúc giục trong đầu bị cáo. “Tiền cướp được, bị cáo dùng đi cúng lễ chùa chiền, mong được giải thoát”, lời vị luật sư.

Tại tòa, vợ bị cáo cho hay, chị tình cờ quen Hoàn, rồi xây dựng gia đình. Trước và sau khi cưới chị thấy chồng trầm tính, không thích tiếng ồn, sau này mới biết bệnh tình của chồng.

Chị quay sang xin lỗi nạn nhân và mong chị Lan rủ lòng thương bởi gia cảnh khó khăn, không có điều kiện bồi thường theo đề nghị của nạn nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù.