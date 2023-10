Hôm nay (4/10), trao đổi với PV VietNamNet, ông Đặng Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong xảy ra ở một hộ kinh doanh đá ốp nhỏ lẻ ở trên địa bàn. Chủ cơ sở là anh Hoàng Văn Phượng (SN 1992).

“Chủ cơ sở thuê xe container chở đá tấm về xưởng, trong quá trình bốc đá có 2 người làm thuê và một lái xe. Đá dồn và đè vào 3 người khi đang ở trong thùng container. Có 2 người tử vong tại chỗ, riêng tài xế bị thương nặng được đưa đi cấp nhưng cũng tử vong sau đó” – ông Tâm thông tin.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong. Ảnh: Văn Bình

Theo ông Tâm, cả 3 người đều bị đá đè trong thùng container, để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, mọi người phải đập bể các phiến đá. Xưởng đá này mới xây dựng, lắp ráp khoảng 2 tuần qua. Gia đình anh Phượng hoạt động theo mô hình kinh doanh cá thể, chưa xin cấp phép hoạt động.

“Gia đình chưa xin giấy phép kinh doanh cũng như thông báo với xã về các hoạt động liên quan” – lời ông Tâm.

3 người bị đá đè bên trong thùng container. Ảnh: VB

Như đã thông tin, vào khoảng 10h30, ngày (2/10), các công nhân bốc đá granit từ xe container vào xưởng của anh Hoàng Xuân Phượng, tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì xảy ra tai nạn lao động.

Cụ thể, trong quá trình vận chuyển, bất ngờ đá dồn xuống, đè vào người khiến anh Hoàng Văn Tân (SN 1987, trú tại xóm 4, xã Nghi Đồng), anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, trú tại xóm 2, xã Nghi Diên) tử vong tại chỗ.

Riêng anh Hồ Văn Khanh (SN 1978, trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, TP.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, đến 16h30 cùng ngày đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận, UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo Phòng Lao động TB&XH phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Viện kiểm sát cùng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thăm hỏi, động viên gia đình. Trong sáng nay, UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người lao động tử vong, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Hiện, Công an Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.