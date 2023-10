Hôm nay (3/10), trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc đà đè khiến 3 người tử vong, tại xưởng đá Phượng Tín, ở xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, do anh Hoàng Xuân Phượng (SN 1992) làm chủ, huyện đã lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Các nạn nhân tử vong gồm: Anh Hoàng Văn Tân (SN 1987, trú tại xóm 4, xã Nghi Đồng); anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, trú tại xóm 2, xã Nghi Diên) và anh Hồ Văn Khanh (SN 1978, trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, TP.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 10h30, ngày (2/10), các công nhân bốc đá granit từ xe container vào xưởng của anh Hoàng Xuân Phượng. Trong quá trình vận chuyển, bất ngờ đá rơi xuống, đè vào người khiến anh Tân và anh Sơn tử vong tại chỗ.

Chiếc xe container lùi vào để công nhân bốc đá vào xưởng. Ảnh: VB

Hiện trường vụ tai nạn lao động thương tâm. Ảnh: VB

Riêng anh Khanh bị thương nặng, được mọi người đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đến 16h30 cùng ngày thì tử vong.

Sau khi tiếp nhận, UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo Phòng Lao động TB&XH phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Viện kiểm sát, cùng với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thăm hỏi, động viên gia đình. Trong sáng nay UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện thăm hỏi, động viên 2 gia đình có người lao động tử vong, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

UBND huyện Nghi Lộc cùng các phòng, ban đến thăm hỏi, thắp hương chia sẻ các gia đình có người bị nạn tử vong. Ảnh: VB

Đoàn UBND huyện Nghi Lộc đến nhà ông Nguyễn Văn Cẩn (bố của anh Sơn) thăm hỏi gia đình. Ảnh: VB

Ngoài ra, thông tin từ UBND xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) cho biết, xưởng chế biến đá granit của anh Hoàng Xuân Phượng mới đưa vào hoạt động khoảng 2 tuần qua. Đây là một trong những chuyến hàng đầu tiên vận chuyển đá về xưởng.