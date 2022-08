Vụ đại uý Công an hi sinh khi làm nhiệm vụ: Người gây tai nạn đã tử vong

Thông tin mới nhất, người điều khiển phương tiện gây tai nạn, khiến Đại uý Khôi hi sinh, là Võ Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) cũng đã qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Như đã thông tin, 22h tối 14/8 một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Tân An, Quốc lộ 1, đoạn thuộc phường 5, TP.Tân An. Lực lượng chức năng địa phương có mặt, phong toả để điều tra và Đại uý Khôi được điều động đến để bảo vệ hiện trường.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Đ.L

Lúc này, Tuấn điều khiến xe gắn máy mang BKS: 62K1 – 419… lưu thông trên Quốc lộ 1 với tốc độ cao hướng từ huyện Bến Lức về TP Tân An. Do không làm chủ tốc độ, Tuấn đã lao xe thẳng vào khu vực khoanh vùng bảo vệ hiện trường, tông trực diện vào Đại uý Khôi.

Đại uý Khôi bị hất văng ra xa, va đập vào thành cầu, chấn thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng tại hiện trường đã đưa Đại uý Khôi và Tuấn đi cấp cứu.

Cả hai được đưa vào bệnh viện tỉnh Long An rồi lần lượt được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Đại uý Khôi bị đa chấn thương, máu tụ dưới máng cứng bán cầu trái, xuất huyết, vỡ sọ đỉnh phải, gãy xương cẳng chân trái. Đến rạng sáng 16/8 Đại uý Khôi đã qua đời.

Còn Tuấn cũng bị thương tích nặng, tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ngày 17/8, Đại tá Lâm Minh Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với Đại uý Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5, TP.Tân An) hi sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông nói trên.