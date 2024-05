Tối 18/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” do liên quan đến vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.

4 bị can bị khởi tố và tạm giam gồm: Phạm Đức Hải (SN 1996, trú tại huyện Gia Lộc; còn được gọi là "Hải idol"); Nguyễn Văn Năm (SN 1999, trú tại huyện Gia Lộc); Phạm Ngọc Phong (SN 1999, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) và Vương Đình Trường (SN 2004, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 26/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại việc đoàn xe sang rước dâu đi dàn hàng 3, dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh cô dâu, chú rể. Clip nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ khiến dư luận bất bình, đề nghị cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng nói, đây là tuyến đường có nhiều phương tiện di chuyển. Hành động của đoàn xe rước dâu đã khiến giao thông tại khu vực này bị tắc nghẽn.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cùng Công an huyện Gia Lộc rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.