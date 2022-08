Lúc 14h ngày 13/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, nghi phạm cướp tiệm vàng đã được công an tạm giữ sau khi đến đầu thú tại nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang.

“Khi tiếp nhận thông tin, xác minh được đối tượng là Nguyễn Minh Tú (32 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang), lực lượng công an đã gọi điện trực tiếp để động viên Tú ra đầu thú”, ông Dũng nói.

Kẻ cướp dùng cuốc đập bể tủ kính. Ảnh: C.A. cung cấp

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngay sau đó, nghi phạm đã đến trực tiếp nhà của Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Nam Giang, ở TP Đà Nẵng đầu thú. Được biết, Tú và chủ tiệm vàng có mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, tại tiệm vàng K.N. (thị trấn Thạnh Mỹ), một người đàn ông dùng cuốc xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính.

Sau hành động đập bể tủ kính, người này lấy đi nhiều nhẫn, dây chuyền vàng tây.

Cây cuốc được nghi phạm để lại hiện trường. Ảnh: C.A. cung cấp.

KNhận được tin báo của người dân, Công an huyện Nam Giang đã nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm, khoanh vùng.

Theo người dân ở gần, thời điểm thực hiện vụ cướp, nghi phạm mặc áo khoác đen, quần bò, mang ba lô.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.