Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức, TP.HCM thông báo thụ lý vụ kiện của Universe Media Vietnam đối với Công ty TNHH Giải trí Liên quốc gia (gọi tắt là Công ty Liên quốc gia - PV), liên quan đến việc hoàn trả 6,6 tỷ đồng tạm ứng cho dự án phim "Không thể thiếu nhau".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ giám đốc tại Công ty Liên quốc gia - là người ký hợp đồng dịch vụ sản xuất phim. Tuy nhiên, do lý do riêng tư, hai bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng mà không triển khai thực hiện phim. Sau nhiều lần bị hối thúc, Công ty Liên quốc gia vẫn chưa hoàn trả.

Trong quá trình thực hiện thanh lý, Universe Media Vietnam từng đề xuất giảm số tiền hoàn trả xuống còn 3,3 tỷ đồng và đặt điều kiện theo đúng lịch trình. Công ty Liên quốc gia đồng ý giảm số tiền, nhưng không cam kết thời hạn thanh toán. Vì vậy, Universe Media Vietnam đã đưa vụ án lên Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức.

Diễn viên, doanh nhân Trương Ngọc Ánh.

Sáng 30/1, Trương Ngọc Ánh trả lời truyền thông khẳng định đã chuyển nhượng cổ phần trong Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia. Cô không còn là đại diện theo pháp luật của công ty này khoảng 3 năm nay. Cô khẳng định "không còn trách nhiệm với Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia" và đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cổ phần còn lại cho bà Ngô Hoàng Anh Thơ.

"Tôi kết thúc tại Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia rồi mới thành lập Công ty TNA Entertainment. Hiện tôi không liên quan gì đến Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia 3 năm nay", Trương Ngọc Ánh nói.

Về thông tin cho rằng bà Trương Ngọc Ánh không còn liên quan đến công ty, Luật sư Nguyễn Đăng Tư, người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Universe Media Vietnam, cho rằng không thỏa đáng.

Luật sư lý giải: "Thứ nhất, bà Trương Ngọc Ánh là đại diện theo pháp luật của công ty ở thời điểm chúng tôi ký kết hợp đồng. Tại thời điểm đó, chúng tôi tin tưởng vào năng lực và uy tín của bà Trương Ngọc Ánh nên mới ký kết hợp đồng, với công ty ký kết do bà Ánh chỉ định (Công ty TNHH Giải Trí Liên quốc gia - TRANSNATIONAL ARTS ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED - thời điểm này được biết đến chính là TNA Entertainment (tên viết tắt), đơn vị đứng sau nhiều bộ phim điện ảnh do bà Ánh sản xuất).

Tuy nhiên, do một số lý do riêng nên các bên thỏa thuận chấm dứt. Thời điểm chấm dứt, bà Ánh vẫn còn là người đại diện theo pháp luật và vẫn là người sở hữu vốn phần lớn tại Công ty TNHH Giải trí Liên quốc gia, nay bà Ánh nói không còn liên quan do đã bán hết cổ phần, không còn trách nhiệm phối hợp hoàn trả công nợ trong khi lại thành lập một công ty khác năm 2023 cùng với tên thương hiệu TNA Entertainment thì tôi cho rằng đây là hành xử đánh tráo khái niệm.

Thứ hai, đến thời điểm này, theo thông tin trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bà Ánh vẫn đang là người sở hữu 30% vốn góp của Công ty TNHH Giải trí Liên quốc gia nên việc bà Ánh nói không còn liên quan là không chính xác.

Thứ ba, theo tìm hiểu, người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Bảo Ngọc (Jason). Trong các lần họp trước đây, ông Bảo Ngọc đều giới thiệu với chúng tôi là trợ lý riêng của bà Ánh. Bà Ánh chuyển nhượng 40% vốn góp cho ông Nguyễn Bảo Ngọc và bầu ông Ngọc làm người đại diện quản lý công ty".

Cuối cùng, luật sư Tư khẳng định: "Đây là số tiền mà nhà đầu tư đưa để làm phim và chúng tôi có trách nhiệm thu hồi để hoàn trả cho nhà đầu tư. Chúng tôi chỉ muốn được hoàn trả tiền đã tạm ứng nên nếu phía Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia hoàn trả thì chúng tôi sẽ xem xét rút đơn kiện".

VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thêm về vụ việc.

Minh Kiên