Hơn một tuần qua, vụ việc nữ tài xế lái ô tô VinFast cố tình tông vào đuôi xe Lexus, sau đó nam tài xế điều khiển xe Lexus quay đầu đâm trực diện để trả đũa xảy ra tại một ngã tư đường ở TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Hai ô tô bị hư hỏng sau khi tông nhau. (Ảnh: CACC)

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với hai người này để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Đỗ Văn Hoãn, Trưởng văn phòng luật sư Đỗ Lê (Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận định, việc cơ quan điều tra khởi tố cả hai về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là đúng bản chất vụ việc, bởi hai phương tiện còn sử dụng được (sau khi đâm, húc thì điều khiển khỏi hiện trường), tài sản là 2 xe ô tô không bị mất hẳn giá trị sử dụng, có khả năng khôi phục lại toàn bộ hoặc một phần sau khi sửa chữa.

Theo luật sư Hoãn, Điều 178 Bộ luật Hình sự quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản thì huỷ hoại tài sản là việc làm cho tài sản đó không còn giá trị sử dụng, không thể khôi phục lại được. Còn làm hư hỏng tài sản là làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản đó nhưng giá trị sử dụng bị giảm đó vẫn có thể khôi phục được một phần hoặc thậm chí là toàn bộ.

“Sự khác biệt giữa hành vi huỷ hoại tài sản và hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản chủ yếu căn cứ vào hậu quả của hành vi gây ra đối với tài sản. Nếu tài sản bị hư hỏng hoàn toàn không có khả năng khôi phục thì coi là huỷ hoại, nếu tài sản không bị mất hẳn giá trị sử dụng và vẫn có khả năng khôi phục lại toàn bộ hoặc một phần thì coi là cố ý làm hư hỏng tài sản”. Luật sư Hoãn phân tích.

Hành vi huỷ hoại hoặc làm hư hỏng tài sản có thể được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào thủ đoạn mà người phạm tội thực hiện như: đốt cháy, đập phá, dùng hoá chất hoặc lợi dụng thiên tai để huỷ hoại tài sản…

Trước diễn biến vụ việc xảy ra khi 2 tài xế lái xe ô tô đâm nhau, hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng hai bên bị thiệt hại tài sản nhưng không có đơn tố giác lẫn nhau thì không bị xử lý. Theo luật sư Hoãn, điều này không đúng, bởi bản chất vụ việc cả hai đã có hành vi vi phạm pháp luật là cố ý làm hư hỏng tài sản của nhau.

“Hành vi này diễn ra tại nơi công cộng, có clip ghi lại và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Do vậy, cơ quan chức năng sau khi nhận được thông tin (qua tin báo bằng miệng, trên mạng xã hội… của cá nhân, tổ chức) sẽ tiến hành xác minh và khi làm rõ là có thật, có thể ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nếu sau khi giám định thiệt hại tài sản của cả hai bên là đủ căn cứ hoặc xử lý hành chính với trường hợp thiệt hại không đáng kể.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Q.H

Như đã đưa tin, ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đình Kỳ (41 tuổi, trú TP Bà Rịa) và Phan Hoàng Bích Tiên (31 tuổi, trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 19h20 ngày 20/11, Công an TP Bà Rịa nhận được thông tin tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (khu phố 5, phường Phước Hiệp) xảy ra vụ việc hai xe ô tô hiệu VinFast và Lexus cố tình va chạm nhau.

Qua xác minh, công an xác định, vào khoảng 18h30 cùng ngày, tại ngã tư trên, chị Phan Hoàng Bích Tiên điều khiển xe ô tô biển số 60A 860.XX tông nhiều lần vào đuôi xe ô tô biển số 72A 343.XX do anh Nguyễn Đình Kỳ điều khiển, đi cùng chiều phía trước trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Bức xúc vì bị tông, anh Kỳ đã lái xe quay đầu, đâm trực diện liên tiếp vào đầu xe của chị Tiên. Hậu quả, cả hai xe ô tô đều hư hỏng. Sau đó, hai người điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm, Công an TP Bà Rịa đã tiến hành xác minh và dựng lại hiện trường vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Sau đó, cơ quan công an thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 2 tài xế này để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.