Vụ lật xe khách 4 người chết: 'Tôi cố gắng bò ra ngoài, mọi người kêu la thảm thiết'

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh Ninh Bình, anh Hoàng Tiến Thạch (SN 2000), quê ở Đô Lượng, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Thạch ra Hà Nội để lấy visa và các giấy tờ liên quan về quê chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Thời điểm xảy ra tai nạn lúc trời tối. Lúc này anh chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó xe lật nghiêng, mọi thứ trong xe tối đen, người chồng lên nhau. “Tôi cố gắng bò ra ngoài qua ô cửa kính vỡ, rồi lần lượt một số người trong xe cũng bò theo tôi ra ngoài. Bên trong mọi thứ xáo trộn, tiếng người kêu la thảm thiết”, anh Thạch kể.

Anh Thạch kể lại sự việc. Ảnh CTV

Đang chăm mẹ chồng tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hồng (40 tuổi ở Hà Nội) cho biết, gia đình chị mở quán ăn. Mấy hôm vừa rồi nghỉ hè nên mẹ chồng cùng chị gái và 7 đứa cháu bắt xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội để thăm và đi chơi. Hôm qua mẹ tôi cùng các cháu ra bắt xe về thì xảy ra sự việc, cháu Phan Uy Vũ (SN 2010) đã mất rồi, còn mẹ chồng tôi là bà Vũ Thị Lan (SN 1959) vẫn đang nằm bất tỉnh.

Cùng bị nạn, ông Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977, ở huyện Đô Lương) làm thợ xây ở Hà Nội, do đợt này việc ít nên anh bắt xe về quê, nhưng may bị thương nhẹ.

Các vết thương của ông Nhàn cơ bản đã ổn định, nhưng vẫn phải nằm điều trị. Ảnh CTV

"Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi và mọi người trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng va chạm mạnh, chỉ trong tích tắc chiếc xe đã lật nghiêng, tôi bị ghế và đồ đạc đè lên người. Mọi thứ tối đen, tôi không biết gì nữa cho đến lúc được cứu ra ngoài và đưa vào bệnh viện”, ông Nhàn kể.

Ông Nguyễn Minh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 00h15' ngày 14/6, Bệnh viện tiếp nhận 16 trường hợp là nạn nhân trong vụ TNGT mà công an và người dân đưa đến.

Trong đó có 2 bệnh nhân tử vong ngoài viện, 2 nạn nhân tử vong khi đến phòng cấp cứu. Trong số các nạn nhân bị thương, có 5 trường hợp bị nặng, phải nằm lại điều trị, còn lại bị xây xước được gia đình đưa về sau khi thăm khám.

Ông Khuất Việt Hùng đến thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo làm rõ vụ tai nạn. Ảnh CTV

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Khuất Việt Hùng,Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến hiện trường và thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin từ Công an Ninh Bình, khoảng 23h50’ ngày 13/6, tại km 265+570 QL 1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh) phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình xảy ra vụ TNGT giữa xe máy với xe ô tô khách BKS 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984), trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ gồm: Vũ Minh Tam (SN 1952), ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình; Phan Uy Vũ (SN 2010), Nguyễn Tất Ngà (SN 2002) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000), đều ở Đô Lương, Nghệ An.

5 người bị thương gồm: Lê Đức Hảo (SN 2003), Hoàng Tiến Thạch (SN 2000), Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977), ở Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị Lơn (SN 1942), Vũ Thị Lan (SN 1959) ở Yên Thành, Nghệ An.

Công an TP Ninh Bình đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lê Dương