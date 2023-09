Liên quan đến vụ nhiều khách hàng phản ánh bị lừa khi mua đất nền tại dự án “ma” Khu đô thị Seaway Bình Châu (xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) từ Công ty cổ phần TP Holding (trụ sở trên đường Trần Não, TP.Thủ Đức, TP.HCM), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có động thái xử lý.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã tiếp nhận 8 đơn tố cáo của 6 cá nhân được chuyển từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khu đất được quảng bá là dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu. (Ảnh: C.T)

Những cá nhân này tố cáo Trần Văn Dũng, TGĐ Công ty cổ phần TP Holding (Công ty TP Holding) và ông Lê Văn Tơ (ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), GĐ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ (Công ty Kim Tơ).

Theo đơn tố cáo, ông Dũng và ông Tơ đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu. Công ty TP Holding là đơn vị bán hàng, còn Công ty Kim Tơ là chủ đầu tư dự án.

Theo hợp đồng đã ký kết, các cá nhân tố cáo đã đóng tiền nhưng Công ty TP Holding và Công ty Kim Tơ không thực hiện nghĩa vụ.

Qua xem xét nội dung đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận thấy, đối tượng bị tố giác đã lợi dụng tư cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc giải quyết tội phạm thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM.

Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển các đơn tố cáo nói trên đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Như VietNamNet đã thông tin, đầu năm 2019, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc và sau đó thanh toán từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng cho Công ty TP Holding để mua đất nền tại dự án “ma” Seaway Bình Châu.

Đáng nói, các khách hàng thanh toán tiền mua đất bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cá nhân TGĐ Công ty TP Holding, tức ông Trần Văn Dũng.

Đến thời hạn cam kết, Công ty TP Holding không thực hiện nghĩa vụ liên quan, không bàn giao đất cho khách hàng. Nhiều khách hàng đã thanh lý hợp đồng đặt cọc nhưng không được hoàn trả tiền.

Trả lời khách hàng mua dự án vào tháng 3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho rằng đơn vị này không hề tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nào có tên Khu đô thị Seaway Bình Châu.

Tháng 8/2023, UBND xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định, trên địa bàn xã Thắng Hải từ trước đến nay không có dự án nào có tên thương mại là “Khu đô thị Seaway Bình Châu”.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, ngày 9/11/2018, Công ty Kim Tơ đã uỷ quyền cho Công ty cổ phần Trường Phát Investment (tiền thân của Công ty TP Holding) tổ chức các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, chào bán, giao kết hợp đồng đặt cọc… với khách hàng đối với việc chuyển nhượng 6 thửa đất tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.

Theo nội dung uỷ quyền, Công ty TP Holding được nhận tiền từ hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Công ty Kim Tơ có trách nhiệm hoàn trả hoặc bồi thường nếu có cho khách hàng khi giao dịch không thành công hoặc có liên quan đến trách nhiệm phải hoàn trả tiền cho khách hàng theo quy định hợp đồng.

Sau khi được uỷ quyền, tại 6 thửa đất nói trên, Công ty TP Holding đã tự đặt là dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu và sau đó ký hợp đồng đặt cọc, thu tiền của nhiều khách hàng.