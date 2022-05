Vụ ngang nhiên khóa nhà dân giữa Hà Nội: Xem xét hành vi xâm phạm chỗ ở

Trước việc gia đình ông Lê Sỹ Minh trú tại phường Phúc Xá bị nhóm đối tượng xông đến đe dọa, đuổi ra ngoài và dùng dây cáp khóa cửa nhà, luật sư Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho ý kiến nhìn nhận dưới góc độ pháp lý.

Theo đó, sự việc hi hữu trên xảy ra vào ngày 21/4, đối tượng Hoàng Văn Mai cùng nhóm người khác kéo đến chỗ ở của ông Lê Sỹ Minh đe dọa, đuổi người nhà ông Minh ra ngoài. Nhóm ông Mai đe dọa, ra "tối hậu thư" trong ba ngày gia đình ông Minh phải dọn đồ đạc đi chỗ khác.

Theo ông Minh, ngôi nhà ông đang sinh sống được dựng lên từ năm 2005, phần đất trên là đất thuộc sở hữu nhà nước, trước đây là bãi tập kết rác. Suốt 17 năm qua, ông Minh cùng vợ con sinh sống bằng nghề bán trà đá. Ông cho biết "không hề có tranh chấp với bất kì ai" đối với phần đất trên.

Căn nhà ông Lê Sỹ Minh sinh sống bị nhóm đối tượng khóa cửa, đuổi ra ngoài. Ảnh chụp ngày 9/5

Việc ông Mai cùng nhóm đối tượng đến đe dọa, khóa cửa nhà ông Minh diễn ra giữa ban ngày, bất chấp sự can thiệp của chính quyền. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện Công an phường và UBND phường Phúc Xá có mặt lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, phải đến 9 ngày sau, lực lượng công an mới yêu cầu nhóm ông Mai đến cắt bỏ dây cáp khóa nhà ông Minh.

"Có thể phạt tù đến 5 năm"

Trao đổi với VietNamNet chiều 11/5, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho biết, hành vi của nhóm ông Hoàng Văn Mai "quá coi thường pháp luật" và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. "Sự việc xảy ra giữa ban ngày, có công an phường xuống lập biên bản, điều này cho thấy các đối tượng thực hiện hành vi công khai", ông Hải nhận định.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hải, hành vi trên của ông Hoàng Văn Mai "có dấu hiệu của tội xâm phạm chỗ ở người khác" quy định tại điều 158, Bộ luật Hình sự.

Điều 158 quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác; Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ; Chiếm giữ chỗ ở hoặc cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người đang quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ; Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác”.

Gia đình ông Minh sống khổ sở trong những ngày căn nhà bị khóa cửa. Ảnh chụp sáng 9/5

Ngoài ra, điều luật này quy định, những người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 2 lần trở lên; Làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nói về việc căn nhà của ông Minh thuộc sở hữu nhà nước, luật sư Nguyễn Thanh Hải cho rằng, những đối tượng tác động của tội phạm này là chỗ ở của công dân có thể là thường trú hoặc tạm trú, có thể là cố định hoặc di động, có thể là nhà ở, ký túc xá, tàu thuyền của ngư dân mà cả gia đình họ sinh sống trên tàu thuyền đó như là nhà ở của mình, túp lều, nhà tạm, một chỗ ở gầm cầu, bến tàu, bến xe...

"Gia đình ông Minh đang sinh sống ổn định tại đây, đó chính là hành vi xâm phạm chỗ ở của gia đình ông Minh. Đối với tội danh này, hình phạt cao nhất mà nhóm người đó phải đối mặt lên tới 5 năm. Chưa nói đến việc, ông Hoàng Văn Mai còn kéo theo nhiều người thực hiện hành vi trên", luật sư Hải nhận định.

Luật sư Hải cho biết thêm, việc ông Minh sinh sống trên mảnh đất thuộc sở hữu nhà nước thì việc thu hồi đất hoặc cưỡng chế thu hồi đất là trách nhiệm của chính quyền. Việc này được thực hiện theo các quy trình chặt chẽ, đúng quy định. Còn ông Hoàng Văn Mai không có bất cứ mối liên quan nào với căn nhà trên mà có hành vi khóa nhà, đe dọa, đuổi người nhà ông Minh ra ngoài là hành vi vi phạm rất rõ ràng. Cơ quan chức năng cần xem xét củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh.

Đoàn Bổng