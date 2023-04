Chiều 3/4, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An về tình hình sức khỏe của các bệnh nhi liên quan vụ nổ lớn xảy ra tại gara ở xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/4, các bác sĩ tiếp nhận bé H.T.A.Đ (10 tuổi) và H.T.K.V (8 tuổi) đều bị đa chấn thương. Đây là hai trong số 3 con của anh H.T.N (SN 1980). Người cha này cho biết ba trẻ gặp nạn khi đạp xe ngang qua gara thời điểm xảy ra vụ nổ.

Bệnh nhi đã trải qua ca mổ để xử lý tình trạng đa chấn thương. Ảnh: VH

Cụ thể, Đ. nhập viện trong tình trạng bị chấn thương mắt, hàm mặt và bụng kín. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi có vết thương phức tạp ở phần mềm cẳng chân trái, cùng vết thương hở tại đùi phải; chấn thương thận và nhiều dị vật dưới vùng mặt, mi mắt.

Trong khi đó, tại thời điểm nhập viện, bé V. bị sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu mặt. Bé được các bác sĩ điều trị hồi sức tích cực đặt ống nội khí quản, an thần thở máy; hút đờm qua nội khí quản… Các bác sĩ đã phải tiến hành cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát và lấy dị vật ở gối trái cho bệnh nhi.

Hiện tại, hai bé được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - ngoại khoa để tiếp tục điều trị.

Cháu bé còn lại là H.T.N (14 tuổi) bị thương nhẹ hơn, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu).

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một gara ở Nghệ An. Ảnh: VH

Như đã đưa tin, vào 16h ngày 2/4, một gara ôtô trên địa bàn xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu) xảy ra vụ nổ lớn. Sau tiếng nổ lớn là khung cảnh tan hoang, tang thương. Chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, một người đàn ông khác dù được đưa đến bệnh viện cấp nhưng đã tử vong sau đó.