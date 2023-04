Sáng nay (3/4), trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vụ nổ lớn chiều qua tại gara ô tô Lê Hiển (xã Quỳnh Tân) đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra.

“Bước đầu xác định, người đàn ông mang cục sắt đến nhờ cắt sau đó phát nổ. Công an đang điều tra nhưng nhiều người nghĩ chỉ có bom mới phát nổ” – ông Quý thông tin.

Hiện trường sau vụ nổ kinh hoàng tại gara sửa chữa ô tô. Ảnh: NP

Lực lượng chức năng bảo vệ, dọn dẹp hiện trường ngay trong đêm. Ảnh: Việt Hoà

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Văn Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng thông tin, lực lượng công an đang làm việc, đến nay chưa kết luận chính thức về vụ nổ ở gara ô tô.

“Không có dấu hiệu của bom, mìn và ám khói, mùi thuốc. Bây giờ vẫn đang chờ kết luận chính thức từ giám định hình sự. Đây là một tai nạn lao động đáng tiếc. Người chủ gara và người mang cục sắt đến đều đã tử vong” – ông Dinh cho hay.

Cũng theo ông Dinh, trong 3 cháu nhỏ bị thương thì 2 cháu được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi cấp cứu, một cháu nhẹ hơn ở lại bệnh viện tuyến huyện.

“Một cháu đã phải cắt đi một cánh tay. Một cháu khác bị thương ở chân và đang chờ theo dõi xem có giữ được hay không” – ông Dinh thông tin về sức khỏe của 3 trẻ nhỏ đi xe đạp qua đường không may gặp nạn.

Kiểm tra các vật dụng nhà dân bị hư hại sau vụ nổ. Ảnh: VH

Mảnh nổ văng vào kính cường lực, lỗ thủng như đạn bắn. Ảnh: VH

Theo ông Dinh, cơ quan chức năng đang xác định việc cưa cục sắt hay cắt bằng hàn xì trước khi vụ nổ xảy ra. Cục sắt này có đường kính từ 20 – 30cm, độ dài chưa xác định.

Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu lại khẳng định, vụ nổ lớn ở gara ô tô không phải bom mà do bình khí.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 2/4 tại gara ô tô Lê Hiển (nằm sát quốc lộ 48E) thuộc địa phận xóm 9, xã Quỳnh Tân xảy ra vụ nổ kinh hoàng.

Trước khi vụ nổ xảy ra, anh Nguyễn Duy Nhật (SN 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) mang đến gara ô tô Lê Hiển một cục sắt để cắt.

Vụ nổ khiến anh Lê Tiến Hiển (SN 1985, chủ gara ô tô) tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Duy Nhật bị trọng thương, mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Bốn nạn nhân bị thương gồm: anh Nguyễn Duy K. (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, mới vào gara làm việc); 3 trẻ nhỏ là anh em trong một gia đình. Lúc gặp nạn, 3 cháu gồm Hồ Thị Khánh V. (SN 2015), Hồ Trọng N. (SN 2009) và Hồ Trọng Đ. (SN 2013) đang đạp xe đi chơi qua đường.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với nhiều cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra vụ việc.