Đại diện các hội, đoàn thể xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk đi vận động quần chúng không tin, không nghe, không theo những kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo làm những việc trái với quy định của pháp luật. (Ảnh: TTXVN)

Rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng dùng súng, dao tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk khiến hai cán bộ xã, 4 đồng chí công an hy sinh và 3 người dân tử vong. Hành vi của các đối tượng gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc, đến nay, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng, với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ 46 đối tượng. Trong đó, nhiều đối tượng nhận thấy hành vi sai trái, đã ra đầu thú, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 15/6, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã về xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) nơi có những đối tượng tham gia nhóm tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã ở Cư Kuin vừa mới bị bắt hoặc ra đầu thú.

Chị H.N.A (sinh năm 1993, buôn Ea Klok - là vợ của đối tượng Y Pheo Niê, sinh năm 1973, ra đầu thú ngày 13/6) cho biết, qua phương tiện thông tin địa chúng, chị nhận diện được chồng mình có tham gia vào nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Đây là cú sốc lớn đối với gia đình và người thân. Đến ngày 12/6, Y Pheo Niê đã về nhà và quyết định ra đầu thú với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Những giọt nước mắt đau xót của chị H.N.A, buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk khi biết chồng (đã đầu thú) tham gia nhóm tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur vào rạng sáng 11/6/2023. (Ảnh: TTXVN)

Theo lời kể của chị H. N. A, về đến nhà, Y Pheo Niê trong trạng thái hoảng sợ và cho biết, khi bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia nhóm tấn công nhận thấy việc làm sai nhưng nhóm đối tượng đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu bỏ về.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, chị H.E.A (sinh năm 1974), buôn Ea Klok, xã Cư Pơng suy sụp hoàn toàn khi nghe tin chồng mình là Y Đhoăn Ayun (sinh năm 1973) có tham gia vào nhóm đối tượng trong vụ tấn công tại huyện Cư Kuin.

Theo chị H.E.A, trước đó, chị chỉ biết chồng đi làm, đến khi thấy hình ảnh của chồng lan truyền trên mạng xã hội, mọi người trong nhà rất đau đớn. Đến sáng 12/6, Y Đhoăn Ayun về nhà, cả gia đình chỉ biết ôm nhau khóc.

Theo lời kể của đối tượng với gia đình, khi theo nhóm này mới biết bị lừa dối để đi đánh nhau, tấn công trụ sở và bị đe dọa nếu không làm theo sẽ giết cả gia đình nên rất sợ. Sau khi sự việc xảy ra, Y Đhoăn Ayun rất hối hận và quyết định ra đầu thú, mong nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước để được trở về với gia đình.

Chị H.L.A (cháu ruột của đối tượng) cho biết, trong cuộc sống đời thường, cậu rất chăm chỉ làm ăn. Do đó, khi xảy ra sự việc, cả gia đình rất sốc và đau đớn. Chị mong buôn làng luôn yên bình, mọi người chăm chỉ làm ăn, yêu thương nhau. Ở trong buôn, trong xã, ai đang lạc lối giống như cậu của chị hãy ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ông Y Lợi Niê, Bí thư Chi bộ buôn Ea Klok, xã Cư Pơng cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin có người trong buôn tham gia nhóm đối tượng tấn công tại huyện Cư Kuin, chính quyền, các đoàn thể đã vận động, tuyên truyền gia đình, người thân để đối tượng trình diện và đầu thú, với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Buôn làng sẵng sàng đón nhận người lầm lỗi trở về để hòa nhập, làm lại cuộc đời.

Chị H.E.A, buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk suy sụp khi biết chồng (đã đầu thú) tham gia nhóm tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur vào rạng sáng 11/6/2023. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Cư Pơng Y Nhất Kpă cho hay, vụ tấn công trụ sở xã tại huyện Cư Kuin, trên địa bàn xã có những đối tượng liên quan. Qua nắm bắt tình hình cho thấy, những người ở địa phương được hứa hẹn cho của cải, vật chất chứ không biết đi theo để làm gì. Vụ việc lần này là bài học sâu sắc.

Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, nhất là lực lượng thanh niên nâng cao nhận thức, không tin, không nghe, không theo kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo làm những việc trái với quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng; hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch, chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt đối tượng lẩn trốn.

Nhận thức hạn chế, bị kẻ xấu dụ dỗ, kích động hay bất cứ một lý do nào đi nữa, các đối tượng gây án cũng không thể ngụy biện cho hành vi của mình. Không những phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, các đối tượng đã tự tay “bắn viên đạn” xé toang hạnh phúc gia đình, để lại nỗi đau cho người thân, buôn làng.

