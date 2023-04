VKSND quận 1 (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Hương Trang (hotgirl livestream Trang Nemo, ngụ TP.HCM) và 4 đồng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo đó, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị can.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, sau một tuần xét xử và nghị án kéo dài, xét thấy có nhiều tình tiết phát sinh nhưng không thể làm rõ tại phiên tòa nên TAND quận 1 đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Phước Tuấn qua đời do đột quỵ nên CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Trang "Nemo" tại phiên sơ thẩm lần 1

Theo truy tố, Nguyễn Hương Trang là chủ cửa hàng “Trang Nemo” trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang Nemo cho rằng, Trần My (một người cũng khá nổi tiếng, gây ấn tượng qua các video livestream bán hàng trên mạng) sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang Nemo để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ bất ngờ.

Trang Nemo quả quyết, Trần My bán hàng dỏm nên phát sinh tranh chấp với nhau. Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị Trần My đi cùng bạn là Phạm Lê Khanh đến cửa hàng thời trang Trang Nemo có lời giải thích, xin lỗi.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Tuy nhiên, khi chị Phạm Lê Khanh có nói đỡ lời cho Trần My thì xảy ra cự cãi với Trang Nemo. Trang giật khẩu trang của chị Khanh, những nhân viên của Trang Nemo cả nam và nữ đã lao vào đánh hội đồng chị Khanh.

Đồng thời, 2 nhân viên bảo vệ cửa hàng của Trang là Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam lao vào đánh đập chị Khanh.

Vụ việc xảy ra trên sóng livestream của Trang Nemo có lượng người theo dõi khủng nên chỉ vài phút sau, sự việc này "ầm ĩ" trên mạng xã hội, gây tập trung đông người hiếu kỳ .

Khi cơ quan chức năng tới, nhóm nhân viên của Trang Nemo vẫn cố tình lao vào đánh đập chị Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 3%.