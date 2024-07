Ngày 11/7, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) thông tin vụ em L.M.T. (10 tuổi, ngụ xã Lợi An) xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người.

Theo báo cáo của huyện, em T. bị 1 vết thương vùng trán bên trái dài 4cm và nhiều vết bầm tím trên tay, lưng.

Cháu L.M.T. với vết thương trên trán, nghi vấn bị mẹ kế bạo hành. Ảnh: CTV

Làm việc với cơ quan công an, em T. trình bày, khoảng 12h ngày 5/7, em ở một mình trong ghe (chở cát đá xây dựng – PV) đậu dưới sông, sát nhà mẹ kế là bà H.M.N.

Bà N. từ trên nhà đi xuống ghe, cầm 1 cây sạn (dụng cụ nấu ăn) bằng kim loại màu trắng đánh khoảng 10 cái vào đầu em T. Đồng thời, người phụ nữ này nói: “Mai mốt không được lên nhà, không được vào phòng làm hư máy lạnh của tao”.

Khi đánh xong, bà N. kêu T. đi tắm và dùng băng cá nhân băng lại vết thương cho em.

Tới khoảng 17h cùng ngày, T. lên nhà bà N. lấy cơm ăn rồi xuống ngủ ở dưới ghe. Khoảng 22h khuya, anh ruột của T. về phát hiện vết thương trên người em nên chở đến Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời thăm khám, khâu lại.

Tại cơ quan công an, bà N. trần tình vết thương trên người T. là do em bị té ngã. Tuy nhiên, anh ruột T. khẳng định những vết thương trên người em trai mình do mẹ kế bạo hành.

Hiện lực lượng chức năng chưa thể làm việc trực tiếp với cha của em T. do người này đang chạy ghe, chưa trở về nhà.

Trước đó, vào tháng 2/2023, bà N. từng bạo hành em T. với tỷ lệ thương tích 4%. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với người phụ nữ trên để làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Sau đó, Toà án nhân dân huyện xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà N. 6 tháng tù giam. Bị cáo kháng cáo và Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xử phúc thẩm, tuyên 9 tháng tù treo.