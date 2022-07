Vừa được giảm án, ông Nguyễn Đức Chung lại sắp hầu tòa phúc thẩm

Bị can Nguyễn Lân Thắng (47 tuổi, ở Hà Nội) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.