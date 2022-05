Vừa ly hôn, chồng đâm chết vợ, để lại 5 con thơ nheo nhóc

Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ ở địa phương) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An nhằm làm rõ, xử ký về tội “Giết người”.

Nạn nhân bị Phúc sát hại là chị N.T.H.N. (35 tuổi).

5 đứa con của chị N. đang sống cùng ông bà ngoại lớn tuổi và được một số mạnh thường quân và chính quyền địa phương hỗ trợ để vượt qua nỗi đau, giai đoạn khó khăn này. Ảnh: T.L

Được biết, trước đây chị N. từng có một đời chồng và hai con riêng. Sau khi chia tay chồng đầu, chị N. đi thêm bước nữa với Phúc và có thêm 3 con chung.

Do cuộc sống sinh hoạt thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi nên mới đây cả hai đã tiến hành thủ tục ly hôn. TAND huyện Cần Giuộc đã ra quyết định thuận tình ly hôn của hai người.

Mới đây, 22h tối 14/5 khi đã nhậu say, Phúc tìm đến nhà vợ cũ, tức chị N. ở ấp 1 (xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) để cằn nhằn. Chị N. yêu cầu Phúc về nhà, khi tỉnh thì đến nói chuyện.

Phúc liên tục chửi bới rồi dùng dao tấn công, đâm chị N. gục tại chỗ. Khi vừa gây án, Phúc bị người dân xung quanh vây bắt, tước đoạt hung khí và giao cho cơ quan công an.

Còn phần chị N. vì bị thương nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trang Nguyên