Chiều 21/2, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Năng, SN 1990, trú tại thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Bị can Nguyễn Duy Năng có nhân thân xấu.

Năm 2020, đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” bị Toà án nhân dân huyện Cẩm Giàng xử phạt 30 tháng tù giam.

Sau bữa tiệc đầy bia rượu, bị can Nguyễn Duy Năng và nhóm bạn đập phá tài sản của chủ quán

Ngày 19/1/2023, bị can Nguyễn Duy Năng chấp hành xong án phạt tù, được ra trại. Ăn mừng vì được tự do, bị can cùng với nhiều người khác tổ chức liên hoan tại nhà hàng thuộc thôn Bình Long, xã Lương Điền.

Hiện trường vụ việc

Ăn uống xong, khoảng 14h20’ cùng ngày, bị can Nguyễn Duy Năng cùng nhóm của mình đến quán karaoke 1983 thuộc thôn Bình Long, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng hát. Nhóm người này có hành vi đập phá làm hư hỏng tài sản của quán, gây thiệt hại khoảng 3 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Duy Năng

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/2/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Duy Năng để điều tra hành vi “huỷ hoại tài sản”.