Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp với các bên liên quan tiến hành điều tra truy xét vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường 7, TP Tân An, khiến nam thanh niên bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối qua (4/6), anh N.H.T (38 tuổi, ngụ TP Tân An) cùng nhóm bạn đang hát karaoke ở khu vực phường 7.

Trong lúc đang hát, anh T. nhận được cuộc điện thoại nên ra bên ngoài khu vực quán để nghe.

Cùng lúc, một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch đi vào gần điểm karaoke gặp anh T. rồi hai bên trao đổi chuyện cá nhân.

Sau đó, anh T. bị tấn công nên chạy vào bên trong quán gọi “chiến hữu” ra đánh trả.

Thanh niên bị đâm gục và tử vong khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: MĐ.

Trong lúc xô xát, anh T. bị nhóm thanh niên đâm trọng thương, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Sau khi gây án mạng, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường cầm theo hung khí.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.