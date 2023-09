Ngày 29/9, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đang cấp cứu cho một trường hợp sản phụ nguy kịch vì mắc sốt xuất huyết.

Bệnh nhân là N.T.T (28 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) vào bệnh viện cấp cứu vì sốt xuất huyết, mang thai ở tuần 35 có dấu hiệu chuyển dạ và tiền sản giật.

Các bác sĩ khoa Sản của bệnh viện đã lập tức mổ cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân có dấu hiệu giảm tiểu cầu nặng, quá trình mổ chảy máu không ngừng. Bác sĩ phải thực hiện khâu cầm máu ngay lập tức và dẫn lưu máu, cố gắng để giữ lại sự sống cho cả hai mẹ con. Sau mổ, chị T. tiếp tục rơi vào tình trạng nguy hiểm nhanh chóng được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết thời điểm chuyển lên khoa, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê. Tiên lượng tử vong của bệnh nhân trên 90%.

Mỗi ngày, bệnh nhân phải truyền khoảng 2 lít tất cả các chế phẩm máu như hồng cầu, tiểu cầu, yếu tố đông máu. Đến nay, sau 2 tuần bệnh nhân đã phải truyền tổng cộng 58 đơn vị các loại chế phẩm máu, tương đương hơn 11 lít máu.

Sau nhiều nỗ lực, tạm thời, các chỉ số về đông máu, cầm máu của bệnh nhân ổn định hơn, tiểu cầu trở lại bình thường. Các vết mổ của bệnh nhân không còn chảy máu. Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Đây là một trong 4 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhất, phải thở máy đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đa phần đều là bệnh nhân trẻ nhưng diễn biến rất nặng nề.

Theo bác sĩ Phúc, trường hợp phải thở máy nhỏ tuổi nhất tại Khoa Hồi sức tích cực là bệnh nhân 11 tuổi. Bệnh nhân đã nằm viện ngày thứ 4, tình trạng sốc vẫn rất nặng.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Phúc khuyến cáo người dân, đặc biệt phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người có bệnh nền nếu có biểu hiện sốt, đau mỏi người nên đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi tìm rõ nguyên nhân. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp, nhiều bệnh cảnh khác nhau, bao gồm xuất huyết do thoát dịch, sốc do giảm tiểu cầu và chảy máu, có thể viêm não do sốt xuất huyết.