Trong Vui lên nào anh em ơi tập 20 lên sóng tối nay, 27/8, Bính (Anh Quân) uống rượu say tới quán đòi Thu (Anh Đào) gội đầu cho mình. "An say rồi đấy ạ. Em đi về đây", Thu sợ hãi nói. "Em về làm gì? Em gặp thằng bất tài vô dụng không thấy chán à?", Bính nói trong lúc không tỉnh táo.

Bính quấy rối Thu.

Thu tiếp tục: "Anh uống say rồi thì đi về đi, định ở đây gây chuyện à? Anh tránh ra, cút ra kia", Thu hét lên. Đúng lúc này, Tiến (Anh Đức) xuất hiện và xông vào đánh Bính.

Ở một diễn biến khác, Ánh (Hương Giang) bỗng trở mặt với Phúc (Chí Huy). "Cậu đừng lảng vảng ở đây nữa không người ta lại tưởng tôi với cậu cùng hội cùng thuyền. Cậu cứ làm những trò không đâu để gây rắc rối cho tôi", Ánh nói.

Phúc tức giận trả lời: "Chính chị nói tôi có năng lực hơn mấy thằng kia. Chị mời tôi về làm quản lý, muốn tôi kết hợp để làm xà phòng. Bây giờ chị lại lật mặt với tôi à?".

Ánh tiếp tục: "Tôi nhìn nhầm người. Cậu chê người ta ngu nhưng người ta có thể sản xuất xà phòng, ngày bán cả trăm đơn. Cậu cả ngày chỉ biết bày trò đâm chọc sau lưng người khác gây ảnh hưởng đến tôi".

Ánh trở mặt với Phúc.

Cũng trong tập này, sau khi trở mặt với Phúc, Ánh bỗng dưng thân thiết, hợp tác với Tiến (Anh Đức). Việc làm của Tiến khiến Hưng (Tô Dũng) tức giận.

"Tại sao mày có kế hoạch mà không nói trước với tao một câu. Mày định chứng tỏ gì, định qua mặt tao à?", Hưng nói.

Tiến đáp: "Tao chẳng định chứng tỏ điều gì cả. Tao chỉ đang cố thử nghiệm xem chiến lược kinh doanh mới có hiệu quả hay không?".

Hưng vẫn không chấp nhận lý do của Tiến: "Mày cứ thử nghiệm đi. Mày thích làm việc với người khác thì tự đi mà làm".

Ánh đang bày mưu chia rẽ bộ ba bạn thân Tiến, Thắng, Hưng? Diễn biến chi tiết tập 20 phim Vui lên nào anh em ơi sẽ lên sóng tối nay trên VTV3.

Mỹ Hà