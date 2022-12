Vùng đất 'mặt băng dạ lửa' đẹp như hành tinh khác trong mắt cô gái Việt

Từng là một du học sinh, Thuỳ Dương có cơ hội đặt chân tới rất nhiều vùng đất đẹp. Thế nhưng trong suốt gần 10 năm, Iceland vẫn luôn là một ước mơ, một khát khao với Dương. Đã nhiều lần Dương dự định đi, thậm chí đã đặt hết cả vé máy bay, nhưng đến phút cuối đều không thể thực hiện được.

Iceland, nghe thì thật xa xôi và lạnh giá, cũng không phải điểm đến hấp dẫn với nhiều người. Thế nhưng với Dương, Iceland hiện lên đầy mê hoặc và kỳ diệu với những bầu trời cực quang và khung cảnh thiện nhiên siêu thực, khác xa những nơi còn lại trên trái đất; như một hành tinh thu nhỏ được đặt nơi phía bắc Đại Tây Dương xa xôi.

“Trong tâm trí mình, hình ảnh tuyệt đẹp ở Iceland không chỉ là nàng Aurora thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời đêm, những tảng băng trôi lững thững trên sông hay những rặng núi hùng vĩ đội lên đầu chiếc mũ tuyết trắng xoá… mà còn là một hành trình đầy thi vị đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cái lạnh này đến cái lạnh thấu tim gan khác và những cảnh tượng chắc không có mấy lần được thấy trong đời”, Thuỳ Dương chia sẻ.

Trong hành trình 7 ngày khám phá Iceland, Dương đã đặt chân đến rất nhiều địa điểm nổi tiếng như ngọn núi Kirkjufell, Làng chài Arnarstapi, vi vu về miền viễn tây Golden Circle, . Thác nước Seljalandsfoss, bãi biển cát đen Reynisfjara, sông băng AIMG và Crystal Ice…

Với Dương, mỗi địa điểm đều để lại nhiều kỷ niệm và cảm xúc khác nhau. Không biết bao nhiêu lần cô gái trẻ đã phải ồ lên kinh ngạc và ngỡ ngàng. Dù trong tiết trời lạnh thấu xương, nhưng từng giây phút được ngắm nhìn mọi thứ đều khiến Dương không thê ngừng nở nụ cười rạng rỡ. Những dòng sông băng xanh mướt, những dãy núi xinh đẹp như chiếc bánh ngàn lớp được tạo ra từ thiên nhiên…đã tạo nên vô vàn những trải nghiệm khó quên với Dương.

Cảnh tượng ấn tượng nhất chuyến đi mà Thuỳ Dương sẽ mãi không bao giờ quên là chiếc cầu vồng rực rỡ bên thác nước hùng vĩ Skógafoss . Khi Dương vừa đến đây thì trời âm u và mưa rất to, còn có cả mưa đá mịt mù nữa. Cả team nấp bên hiên căn nhà nhỏ trước khi vào tham quan, lạnh và buồn vì thời tiết không chiều lòng người. Thế nhưng Dương vẫn lạc quan nghĩ rằng có khi sắp hết mưa trời nắng lên sẽ thấy cầu vồng bên thác nước ấy... Và suy nghĩa ấy trở thành hiện thực thật, cầu vồng đã hiện lên trong sư bất ngờ và vui sướng của tất cả mọi người.

Một kỉ niệm đáng nhớ khác là khi cả đoàn đi theo bóng mặt trời bằng xe Skiidoo lên đỉnh núi tuyết cao nhất ở Vatnajökull. Không chỉ lần đầu Dương được trải nghiệm chạy xe tuyết mà còn là những giây phút thật vui khi cô được ngắm nhìn ngọn núi tuyệt đẹp và chơi ném tuyết đến tê cóng cả tay.

Điểm đến ấm nhất chuyến di chính là suối nước nóng Blue Lagoon xanh mướt. Nguồn nước ở đây luôn ấm dù xung quanh nhiệt độ có xuống thấp thế nào.

Kirkjufell, ngọn núi cao 463 m trên bờ biển phía bắc của bán đảo Snæfellsnes. Nơi đây từng xuất hiện trong bộ phim Game of Thrones, cũng là nơi cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ Nasa làm nơi thử nghiệm đổ bộ mặt trăng.

Thác Seljalandsfoss - thác nước đẹp nhất Iceland

Bãi biển cát đen Reynisfjara đẹp như tranh vẽ là một trong những bãi biển ôn đới đẹp nhất thế giới. Bãi biển một màu đen cùng sóng trắng xoá, cùng vách núi được tạo nên từ dung nham núi lửa, xếp từng thanh tầng tầng lớp lớp tự nhiên đầy tính sắp xếp và rất siêu thực.

Nhà thờ Vik i Myrdal Church.

Đầm băng Jökulsárlón với mặt nước một màu xanh ngọc được điểm những tảng băng trắng muốt. Người dân bảo rằng những gì đang nổi trên mặt nước ở đầm băng chỉ là phần bên trên rất nhỏ của khối băng khổng lồ nổi bồng bềnh mà phần băng chìm dưới nước có độ sâu tương đương 75 tầng hầm.

Khu vực sông băng AIMG và Crystal Ice. Sau 20 phút cuốc bộ trên đoạn đường đẹp như ảo cảnh trên sao hoả, Thuỳ Dương đặt chân đến núi băng ngàn năm, bên ngoài là một màu đen bao phủ nhưng đi sâu vào động băng là những tảng băng xanh được nắng chiếu vào, xinh đẹp và huyền ảo.

Diamon Beach với từng tảng “kim cương” nằm im lìm trên bãi cát đen mặc sóng đánh thế nào cũng không tan chảy.

Địa điểm hài hước nhất chuyến đi chắc chắn thuộc về Bảo tàng Phallological Iceland độc nhất vô nhị lưu trữ hơn 200 mẫu các bộ phận dương vật đại diện cho hầu hết các loài động vật có vú trên đất liền và biển của Iceland. Suốt chuyến thăm quan Thuỳ Dương luôn cười không ngớt, tròn mắt với những sự đa dạng và thú vị của tự nhiên.

“Sau khi mình trở về và đăng những bức ảnh này lên, nhiều người hỏi mình, "thế bên ngoài có đẹp được như trong hình không? " Thật sự thì hình ảnh chỉ lưu lại được một phần vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây, phải được nhìn trực tiếp, thu hết tất cả các góc vào tầm mắt mình, thì mới có thể cảm nhận được hết sự tuyệt đẹp của Iceland.”, Thuỳ Dương khẳng định.

Trong chuyến đi, dù chưa thể ngắm được cực quang rực rỡ như hi vọng do thời tiết, thế nhưng Thuỳ Dương vẫn thấy vô cùng hạnh phúc trong từng phút giây và thấy thật may, vì mình đã không từ bỏ mong ước đã giữ suốt gần 10 năm của mình.

Ảnh: NVCC