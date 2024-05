Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau chuỗi ngày mưa rào và giông, trong 2 ngày 17-18/5, miền Bắc chỉ còn mưa giông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Trong đó, chiều tối và đêm nay (17/5), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Đồng thời, 2 ngày này khu vực đều có nắng với mức nhiệt cao nhất 32 độ.

Trạng thái thời tiết này sẽ kết thúc khi đêm 18 và ngày 19/5, vùng hội tụ gió trên cao có khả năng hoạt động mạnh trở lại. Do vậy, từ đêm 18-23/5, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng từ chiều tối 19 đến 20/5 khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, mưa liên tiếp. Nguồn: NCHMF

Đối với những khu vực khác, cơ quan khí tượng cho biết, chiều và tối nay (17/5), từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Ngày 18/5, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Đến 19/5, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng; ngày 20, nắng nóng từ Quảng Nam đến Phú Yên. Đồng thời, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ khoảng 20-23/5, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, thời gian tập trung vào chiều tối và đêm.

Miền Bắc sắp có mưa giông mạnh, đề phòng ngập úng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hai ngày qua mưa đã liên tục xuất hiện, thậm chí ngày 15/5 có mưa rất lớn, đánh dấu mùa mưa bắt đầu. Thời kỳ từ đêm 18-23/5, thời tiết khu vực duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng nhận định, từ khoảng 18-19/5, gió mùa tây nam hoạt động trên khu vực Nam Bộ. Áp cao lạnh lục địa trên khu vực Trung Quốc suy yếu dần. Rãnh thấp qua Bắc Bộ nối với áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía nam và suy yếu dần. Những nhiễu động trên gây mưa liên tiếp trên khu vực TPHCM và Nam Bộ.

Thời tiết TPHCM mưa liên tiếp từ 19-23/5. Nguồn: NCHMF

Trước đó, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời gian bắt đầu mùa mưa ở Nam Bộ thường gắn chặt với thời gian bắt đầu hoạt động của gió mùa tây nam.

Theo nhận định, nửa cuối tháng 5, gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh hơn, đều hơn, mùa mưa nhiều khả năng sẽ diễn ra vào thời điểm này. Cụ thể, giữa tháng 5, Bình Phước và Bắc Đồng Nai xuất hiện mưa trước, sau đó là Cà Mau, Kiên Giang, miền Đông Nam Bộ. Các nơi khác ở miền Tây bước vào mùa mưa khoảng nửa cuối tháng 5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.