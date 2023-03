Thanh khoản đang dần cải thiện

Trong quý I/2023 thị trường ghi nhận nhiều động lực phục hồi đến từ những thông tin vĩ mô tích cực. Gần nhất, Bộ Xây dựng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Mục tiêu hướng tới là nhằm phân loại, tháo gỡ các nút thắt liên quan tới các nhóm vấn đề về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn.

Những “vùng sáng” trên thị trường BĐS dần xuất hiện sau nỗ lực tháo gỡ khó khăn của Chính phủ. Ảnh minh họa

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 08 tháo gỡ các vấn đề liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có trái phiếu của doanh nghiệp BĐS. Đây được coi là chiếc “phao cứu sinh”, góp phần tác động đến việc xử lý trái phiếu đến hạn trong năm nay, giảm áp lực dòng tiền cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, dòng tiền chảy vào nền kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng đã dồi dào hơn nhiều trong những tháng đầu năm 2023. Nguyên nhân bởi chỉ tiêu tín dụng của cả năm nay vừa được Ngân hàng Nhà nước giao cho các ngân hàng thương mại, với mức tăng trưởng toàn ngành vào khoảng 14 - 15% và có thể còn được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Đáng chú ý, đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân, giúp cả người bán và người mua nhà “dễ thở” hơn.

Một dòng tiền quan trọng khác tác động tới thanh khoản của thị trường BĐS theo hướng tích cực là dòng vốn FDI. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 3,1 tỷ USD, trong đó, ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư chiếm hơn 12,8%. Cùng với đó, tổng lượng kiều hối về Việt Nam năm 2022 tăng trưởng gần 5% so với năm 2021, đạt gần 19 tỷ USD và 25% số này là dành cho đầu tư nhà, đất.

Bất động sản thương mại hấp dẫn nhà đầu tư

Những động thái tích cực của thị trường xuất hiện đang khôi phục niềm tin của giới đầu tư, từ đó, có thêm động lực để kích hoạt các phương án sản xuất, kinh doanh. Điều này cũng được thể hiện trong Báo cáo tâm lý khách hàng vừa được batdongsan.com.vn công bố.

Theo đó, gần 70% người tham gia khảo sát dự định mua BĐS trong năm nay. Về lý do, 61% những người có ý định mua BĐS trong tương lai gần hướng tới mục tiêu đầu tư, dựa trên hàng loạt tiêu chí đảm bảo lợi nhuận, như giá, vị trí, mức độ phát triển và quy hoạch tương lai của khu vực, đặc biệt là loại hình BĐS.

Theo bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, trong các phân khúc, BĐS thương mại ít bị tác động nhất bởi những khó khăn của thị trường thời gian qua. Đó là các tòa nhà văn phòng, những dãy căn hộ cho thuê, cửa hàng, cửa hiệu, mặt bằng bằng bán lẻ có thể nằm ở những trung tâm mua sắm lớn hay các khu mua sắm nhỏ ở địa phương... Khi nền kinh tế tăng trưởng tích cực, người dân sẵn sàng chi nhiều tiền hơn vào việc tăng trải nghiệm của bản thân như mua sắm, du lịch, sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ đi kèm, cũng đồng nghĩa là tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho bất động sản thương mại.

“Nhà đầu tư thường hỏi: Thời điểm tốt để đầu tư BĐS thương mại là khi nào? Và câu trả lời của tôi là: Ngay bây giờ, nếu bạn đang tiếp cận đúng loại BĐS tại Việt Nam, với mức giá hợp lý”, bà Trang Bùi nhấn mạnh. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công, nhà đầu tư cũng sẽ phải cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng các dự án đảm bảo tính pháp lý, hướng tới các chủ đầu uy tín, với các sản phẩm sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Tâm điểm giao thương sầm uất sẽ hình thành tại Siêu quần thể đô thị biển 1.200ha. Ảnh minh họa

Một ví dụ điển hình là tại phía đông Hà Nội, thời điểm này, tọa độ được giới đầu tư ưa chuộng hơn cả là siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha của Vinhomes, với sự độc đáo của các tổ hợp thương mại (Mega Complex) được quy hoạch và thiết kế mới mẻ theo mô hình những con phố mua sắm phức hợp sang trọng nổi tiếng thế giới.

Các cụm Mega Complex sở hữu những vị trí đắt giá bậc nhất dự án, mang đến lợi thế vượt bậc về kết nối và tiếp cận khách hàng. Lượng khách hàng tiềm năng không chỉ là cư dân tại chỗ mà còn khách du lịch, tham quan từ khắp nơi đổ về điểm đến mới mua sắm - giải trí - nghỉ dưỡng biển phía đông.

Tại siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha, tổ hợp Mega Complex đầu tiên - The Center Point đã được hé lộ và sẽ có thêm hàng loạt các cụm tổ hợp quy mô sôi động khác được hoàn thiện tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Bảo chứng cho tiềm năng kinh doanh tại khu vực này chính là tiến độ bàn giao thần tốc các phân khu, cùng với việc triển khai thêm nhiều dự án giao thông trọng điểm tạo ra thị trường tiêu thụ sôi động tại chỗ và có khả năng kết nối đa dạng trong khu vực. Đây hứa hẹn là kênh đầu tư hấp dẫn bậc nhất trong năm 2023.

Thế Định