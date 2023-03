Biểu tượng sống thượng lưu “chuẩn Nhật”

Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong việc kiến tạo, phát triển nghệ thuật sân vườn. Vì vậy, không gian sống của người Nhật không chỉ tiện nghi mà còn trong lành với sự cân bằng hài hòa giữa “tĩnh” - “động”. Với người dân xứ Phù Tang, khu vườn Nhật không chỉ là biểu tượng sống đẳng cấp mà còn mang những giá trị tinh thần to lớn. Đặc biệt, một khu “vườn Nhật trên mây” để hòa mình vào thiên nhiên thuần khiết luôn là mơ ước của mọi người dân sống tại các đô thị lớn.

Mang tầm vóc của một dự án quốc tế, SA5 - The Sakura được phát triển theo phong cách Nhật Bản là tòa căn hộ đầu tiên ở Vinhomes Smart City sở hữu tiện ích Sky Garden - khu vườn tầng thượng, mang dấu ấn đất nước mặt trời mọc giữa tầng không.

Sky Garden tại tòa SA5 - The Sakura có sự giao hòa khéo léo giữa “tĩnh” và “động”, đem đến chất sống thượng lưu độc bản. Chất “tĩnh” thể hiện ở cảnh quan thiên nhiên đậm chất thiền tịnh: khu đọc sách tĩnh lặng, chòi nghỉ trà đạo - chơi cờ bình lặng, vườn suối khô thư thái… Tĩnh nhưng không lặng, “vườn Nhật trên mây” còn khẳng định đặc quyền sống thượng lưu của chủ nhân tinh hoa tương lai.

Sky Garden là lhu vườn phong cách Nhật Bản trên tầng thượng tòa tháp SA5 - The Sakura. Ảnh phối cảnh

Sự an nhiên, thư thái còn được tái hiện qua lối thiết kế, sắp đặt cảnh quan tinh tế. Từng ngọn cây, thảm cỏ, viên sỏi, tảng đá đều được bố trí, sắp xếp khéo léo để đưa tinh thần Nhật len lỏi vào từng nếp nhà. Dừng chân giữa “vườn Nhật trên mây” tại tòa SA5 - The Sakura, cư dân có thể thư giãn, hít thở trong bầu không khí trong lành, lắng đọng; vừa chơi cờ, vừa nhâm nhi ly trà đạo ấm nóng; chậm rãi đọc sách hay an nhàn, tận hưởng những thanh âm của thiên nhiên…

Tâm điểm sống đẳng cấp phía tây Thủ đô

Nếu Sky Garden tựa “nốt trầm” đầy thi vị, thể hiện gu thời thượng của chủ nhân tinh hoa; thì vị trí “vàng” và tổ hợp hơn 20 tiện ích đậm chất Nhật trong phân khu The Sakura lại mang đến sự tiện nghi, hiện đại, cân bằng. Cùng với đó, “hệ sinh thái” dịch vụ đa dạng, phong phú tại Vinhomes Smart City cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi, đặc biệt là tiêu chuẩn sống khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp.

Tòa căn hộ SA5 - The Sakura nằm ở vị trí đắc địa của trung tâm hành chính mới phía tây Thủ Đô, gần kề nhiều tuyến đường như: vành đai 3, Tố Hữu - Lê Văn Lương, đại lộ Thăng Long... giúp cư dân nhanh chóng kết nối nội đô và các tỉnh lân cận.

Đặc biệt, SA5 - The Sakura dẫn đầu xu hướng di chuyển tất yếu của tương lai khi nằm trong giao điểm của 3 tuyến Metro 5, 6, 7. Theo báo cáo của CBRE, trong giai đoạn 2012 - 2016, giá bán các dự án bất động sản tại khu vực có tuyến Metro đi qua tăng mạnh từ 150 - 200% so với những khu vực khác. Tòa tháp SA5 cũng sở hữu tiềm năng tăng giá cao, hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư mới khi hưởng lợi từ các tuyến Metro.

SA5 - The Sakura tọa lạc trong “giao điểm vàng” tạo bởi 3 tuyến Metro 5, 6, 7. Ảnh phối cảnh

Trong thời điểm thị trường bất động sản đang khởi sắc trở lại, tòa SA5 - The Sakura với tiện ích “vườn Nhật trên mây” đặc quyền được các chuyên gia đánh giá sẽ là “tâm điểm nóng” ở phía tây thành phố, khi các tiện ích đẳng cấp quốc tế đều đã hiện hữu và chất sống thượng lưu ngày càng được khẳng định rõ nét.

