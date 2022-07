Vương miện 2 tỷ của Hoa hậu Thể thao Việt Nam vướng nghi án 'đạo nhái'

Chiều 28/07, họp báo công bố vương miện và top 30 thí sinh bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM. Ngoài vương miệng dành cho tân hoa hậu trị giá 2 tỷ đồng, 2 á hậu sẽ có tiara cho mỗi người. 3 HLV Minh Tú, Kỳ Duyên và Thúy Vân vắng mặt do lịch trình riêng.

Chiếc vương miện dành cho Tân hoa hậu được giới thiệu có tên gọi “Dazzling Power” (Hào quang của sức mạnh thể chất và tinh thần). Vương miện với tông màu đỏ chủ đạo được chế tác từ đá Garnet đỏ kết hợp kim cương và vàng 18k, kiểu dáng lấy cảm hứng từ đài hoa sen tượng trưng cho nét đẹp thanh thoát của người phụ nữ Việt Nam.

Điểm độc đáo của chiếc vương miện là trái tim được thiết kế ngược nhằm truyền tải thông điệp hoa hậu không chỉ cần hình thể, gương mặt đẹp và ứng xử tốt mà còn cần có một trái tim mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và tạo ra nhiều giá trị mới, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Vương miện Hoa hậu Thể Thao Việt Nam (trên) và Vương miện Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012.

Ngay khi được công bố, nhiều khán giả đã bày tỏ quan điểm về sự giống nhau giữa chiếc vương miện này và vương miện của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 trên mạng xã hội. Ngay tại họp báo, khi được đặt ra câu hỏi về sự giống nhau này, đại diện của đơn vị chế tác cho rằng shape (hình dạng) của các vương miện có thể có sự tương đồng vì có thể cùng lấy chung cảm hứng, như từ từ hoa sen, trống đồng,...

Sau 5 tập phát sóng, Hoa hậu Thể thao Việt Nam đã tìm được 30 ứng cử viên bước vào đêm chung kết. Top 30 góp mặp một số gương mặt nổi bật như: Top 7 Vietnam's Next Top Model 2016 Nguyễn Thiếu Lan, Chu Lê Vi Anh - Top 8 So You Think You Can Dance mùa giải 2014, Trần Thị Thanh Tâm - Winner The Face Online 2021, Hot TikToker - Lê Xuân Anh,...

Các thí sinh trình diễn trong buổi công bố Top 30.

Tại họp báo, một số thí sinh gây chú ý như Lê Phương Thảo, Lê Xuân Anh, Thiếu Lan đã được hỏi trực tiếp một số vấn đề cá nhân liên quan trực tiếp đến nội dung phát sóng của chương trình truyền hình thực tế. Đa phần các thí sinh đều cầu thị và lắng nghe những nhận xét và ý kiến của giới truyền thông dành cho mình.

Ban tổ chức nhấn mạnh sẽ nhấn mạnh vào nội dung fitness (hình thể) của các thí sinh trong nội dung thi của đêm chung kết. Đại diện đơn vị tổ chức chỉ tiết lộ duy nhất ông Nguyễn Hồng Minh nguyên là vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, nguyên tổng thư ký của Liên đoàn Liên đoàn Thể dục Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng ban giám khảo, còn các gương mặt giám khảo khác là những tên tuổi uy tín và có sức ảnh hưởng nhưng chưa giới thiệu.

Đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 sẽ diễn ra ngày 31/07/2022 tại TP. HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Như Ngọc