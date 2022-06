Minh Tú, Thúy Vân ứng biến khi bị đọc nhầm tên ở Hoa hậu Thể thao

Chiều 20/6, buổi họp báo công bố top 42 thí sinh bước vào vòng Bán kết cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của bộ 3 HLV: Minh Tú, Kỳ Duyên, Thúy Vân trong các thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe nhan sắc rực rỡ với tông màu đỏ chủ đạo, cùng dàn khách mời Trương Ngọc Ánh, Trang Trần, Anh Thư,..

Trong phần chia sẻ sau đó với báo chí sau đó, Minh Tú hy vọng các thí sinh của cuộc thi cũng luôn chủ động, linh hoạt để xử lý các sự cố.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2022 - cho biết dịch bệnh là một phần ảnh hưởng đến thời gian phát sóng cuộc thi. Cuộc thi họp báo từ tháng 4/2021, nhưng vì dịch nên phải hoãn, khởi động lại đầu năm 2022. "Với lần trở lại này, chúng tôi quan ngại khán giả có thể đã mất kiên nhẫn. Do đó, chúng tôi nỗ lực mang đến màu sắc mới lạ, chất lượng nâng tầm quốc tế để đáp lại chờ đợi của khán giả”, ông Quang Huy nói.

Á hậu Thúy Vân cho biết gia đình là điểm tựa khi cô tham gia chương trình này. "Vân quan ngại về việc con mình còn nhỏ nên không biết mình có dành thời gian để tham gia cuộc thi được hay không. Nhưng trong thời gian qua, anh Nhật cùng và mẹ chồng Vân luôn động viên, đồng hành để Vân có thể hoàn thành tốt vai trò của mình”, người đẹp cho hay.

Nhìn lại hành trình gắn bó cùng với thí sinh, Thúy Vân xúc động bật khóc. Người đẹp tâm sự cuộc thi là cơ hội để cô bước ra khỏi vùng an toàn của mình, lăn xả hết mình cùng các thí sinh. Minh Tú cho biết cô không chuẩn bị cho mình "vai diễn" nào khi đến với Hoa hậu Thể thao Việt Nam, mà chỉ mang cái “tâm” để làm việc và thi đấu. Với Kỳ Duyên, cô muốn truyền đạt cho thí sinh lối sống tích cực, lành mạnh để lan tỏa đến mọi người.

Các thí sinh của Top 42.

Top 42 gồm các gương mặt nổi bật như: Top 7 Vietnam's Next Top Model 2016 Nguyễn Thiếu Lan, Chu Lê Vi Anh - Top 8 So You think you can dance mùa giải 2014, người mẫu Thanh Tâm - Winner The Face Online 2021, Hot TikToker - Lê Xuân Anh,...

Chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 gồm 5 tập ghi hình, 42 thí sinh sẽ được chia thành 3 đội. Đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra ngày 31/07/2022.

Kim Ngọc - Như Ngọc - Trúc Thy